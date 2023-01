Finn Ott zurück bei der SG Orlen Nach einem halben Jahr bei Hessenligist Hadamar kehrt der Offensivspieler zurück zu seinem Jugendverein

Taunusstein. Die SG Orlen könnte als momentaner Tabellenzweiter im Aufstiegskampf der Kreisoberliga Rheingau-Taunus ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Und hat sich nun mit einem Neuzugang für die Rückrunde verstärkt. Finn Ott kehrt zurück an den Zugmantel. Der Angreifer hatte die Jugend bei der SG durchlaufen und sich anschließend in der Kreisoberliga in den Fokus höherklassiger Vereine gespielt.