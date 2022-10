Finn-Niklas Klaus schiesst Hagen zum Sieg bei Rot-Weiss Cuxhaven FAW sieht zuhause 5:2 gegen den Tabellenletzten

CUXHAVEN. Wohl dem, der so einen Torjäger hat: Finn-Niklas Klaus hat den FC Hagen/Uthlede gestern in der Fußball-Landesliga im Alleingang zum 3:1 (0:0)-Sieg bei Rot-Weiss Cuxhaven geschossen. Der 25-Jährige erzielte im Cuxland-Derby zwischen der 48. und 59. Minute seine Saisontreffer zehn bis zwölf.

In der 48. Minute setzte Klaus einen Freistoß zur 1:0-Führung in die Maschen. Dabei profitierte er davon, dass RW-Keeper Jonas Görse seine Mauer schlecht postiert hatte. Sechs Minuten später zog Klaus nach einem Einwurf einfach mal ab, der Ball senkte sich zum 2:0 ins Netz (54.). Aufsteiger Rot-Weiss spielte gegen die Mannschaft von Trainer Tjark Seidenberg gut mit, FC-Torwart Tom Petter Rode zeigte einige Glanzparaden. Beim 1:2-Abstaubertor von Helgi Helgason war Rode aber machtlos (57.). Doch nur zwei Minuten später erzielte Klaus auf Zuspiel von Jeremy Lehmkuhl per Flachschuss den 3:1-Endstand (59.). „Finn-Niklas hat gezeigt, dass er ein Ausnahmestürmer ist“, so Seidenberg.

FC Hagen/Uthlede: Rode - Tienken, Duell, Dressler, Hinte, Rös, Lehmkuhl (76. Albritton), Dosse (80. Hausmann), Hasselmann, Deppe, Klaus (89. Miller).