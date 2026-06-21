Finn Bindbeutel kehrt zurück zum KSV von red · Heute, 19:37 Uhr · 0 Leser

Finn Bindbeutel (re.) im Bild mit KSV-Sportdirektor Tobias Damm (li.). – Foto: KSV Hessen Kassel

Die Löwen nehmen den 22-jährigen Mittelfeldspieler Finn Bindbeutel unter Vertrag. Bindbeutel wechselt vom Kasseler Hessenligist CSC 03 zum KSV Hessen Kassel. Finn Bindbeutel kehrt damit zu seinem Jugendverein zurück. Das Vertrag gilt zunächst für eine Saison bis zum 30.6.2027.

„Finn ist ein vielversprechendes Talent aus der Region. Er ist hier verwurzelt, kennt das Umfeld und bringt eine hohe Identifikation mit unserem Verein mit. Gleichzeitig überzeugt er durch seine Einsatzbereitschaft, seine Dynamik und seinen großen Ehrgeiz, sich stetig weiterzuentwickeln“, sagt KSV-Sportdirektor Tobias Damm.





Der am 31. August 2003 in Kassel geborene Mittelfeldspieler durchlief die Jugendstationen beim KSV Hessen Kassel. Mit den U19-Junglöwen stieg er in die A-Juniorenbundesliga auf. Das Fußballspielen lernte er bei Olympia Kassel, ehe er über den OSC Vellmar und KSV Baunatal von 2016 – 2022 beim KSV seine Jugendausbildung vollendete. Das Debüt im Herrenfußball gab er beim CSC 03 Kassel, mit 03 stieg Bindbeutel zudem in die Hessenliga auf.



