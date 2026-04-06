Finkenbachtal punktet im A-Liga-Abstiegskampf

Wichtiger Auswärtssieg für den FC Finkenbachtal. – Foto: Fabian Daum (Archiv)

Robin Kreuzer hatte die Freiensteiner nach einer Viertelstunde in Führung gebracht. Nick Weyrauch (37.) sowie Patrick Löffler (56.) drehten die Partie und unterstrichen damit die ansteigende Form der Finkenbacher. „In der ersten Hälfte haben wir stabil gestanden, hatten vielleicht etwas zu wenig Feuer in unserem Spiel. Aber wir hätten aus den Spielverhältnissen mehr machen können – vielleicht sogar müssen. Die Gäste traten bei uns clever auf, weil sie mehr Chancen besaßen“, befand Frank Leutz (SVG). Der SVG zeigte etwas zu wenig Leidenschaft, gegen effektivere Gäste.