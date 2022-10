Fink-Elf will Serie gegen Grünberg/L/S ausbauen Teaser KOL GI SÜD: +++ Die Erfolgsserie der SGAES in der Fußball-Kreisoberliga ist zuletzt gerissen. Eine andere Erfolgsgeschichte soll fortgesetzt werden: Gegen Grünberg/L/S gab es zuletzt immer Siege +++

ALSFELD - Die jüngste Erfolgsserie der SG Altenburg/Eudorf/Schwabenrod in der Fußball-Kreisoberliga Gießen Süd, mit fünf Dreiern in Folge, endete zuletzt beim starken Aufsteiger FSG Biebertal (1:3). Vor heimischer Kulisse möchte die Fink-Elf nun wieder einen Schritt nach vorn gehen und peilt am Samstag (15:30 Uhr) gegen dem Tabellen-14. FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod Zählbares an.