Ligabericht
Völlige Ekstase im Herborner Stadtteil: Aufsteiger SSC Burg bejubelt den Last-Minute-Siegtreffer durch Torben Fink (M.). © Lorenz Pietzsch
Fink-Brüder sorgen für späte Ekstase beim SSC Burg

Teaser VL MITTE: +++ Der Neuling aus Herborn mischt weiter die Fußball-Verbandsliga Mitte auf. In einem Duell mit den SF/BG Marburg, das keinen Verlierer verdient hatte, gab es einen später 3:2-Sieg +++

Herborn-Burg. Acht Spiele, 13 Punkte! Der Höhenflug von Aufsteiger SSC „Juno“ Burg in der Fußball Verbandsliga Mitte hält an. Thorben Fink sicherte dem SSC in der Nachspielzeit mit seinem Treffer den 3:2 (2:1)-Heimsieg über die SF/BG Marburg.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

