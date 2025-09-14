Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Fink-Brüder sorgen für späte Ekstase beim SSC Burg
Teaser VL MITTE: +++ Der Neuling aus Herborn mischt weiter die Fußball-Verbandsliga Mitte auf. In einem Duell mit den SF/BG Marburg, das keinen Verlierer verdient hatte, gab es einen später 3:2-Sieg +++
Herborn-Burg. Acht Spiele, 13 Punkte! Der Höhenflug von Aufsteiger SSC „Juno“ Burg in der Fußball Verbandsliga Mitte hält an. Thorben Fink sicherte dem SSC in der Nachspielzeit mit seinem Treffer den 3:2 (2:1)-Heimsieg über die SF/BG Marburg.