Finja Schröder: „Wir kämpfen bis zum Schluss – und geben nie auf“

Mit Kampfgeist, Zusammenhalt und Leidenschaft prägt Finja Schröder das Spiel des FSV Rot-Weiß Prenzlau. Die 16-Jährige ist die FuPa-Spielerin der Woche in Brandenburg und spricht über ihr Team, ihre Träume – und warum sie auf dem Platz immer ruhig bleiben muss, um zu treffen.

Als Finja Schröder erfährt, dass sie zur FuPa-Spielerin der Woche gewählt wurde, ist sie überrascht. „Nein“, sagt sie schlicht, als sie fragt wird, ob sie damit gerechnet habe. Ihre Antwort zeigt Bescheidenheit – denn für die 16-Jährige zählt nicht die persönliche Anerkennung, sondern das Team.

Beim 5:4-Heimsieg gegen den VfL Vierraden war sie mit zwei Toren maßgeblich am Erfolg beteiligt. Doch Finja denkt nicht an Statistiken, sondern an das, was auf dem Platz wirklich wichtig war: „Ich muss sagen, dass das Spiel an sich nicht gerade das beste war“, gibt sie ehrlich zu. „Wir haben viel zu lange gebraucht, um reinzufinden. Vielleicht lag es auch daran, dass wir viel zu oft gewechselt haben.“

Trotz allem blieb die Mannschaft fokussiert – und das war entscheidend. „Was gut war, ist, dass wir immer weiter gekämpft haben und nicht aufgegeben haben“, betont sie.

Wenn Ruhe zum Schlüssel wird

Finja Schröder ist keine, die es auf spektakuläre Tore anlegt. Für sie zählt der Moment – und die Ruhe, ihn zu nutzen. „Ich treffe am liebsten, wenn ich nicht so viel nachdenke und ruhig bleibe“, erklärt sie. „Es sollen ja keine Traumtore sein, sondern Tore, die der Mannschaft den Sieg bringen.“

Diese Einstellung zeigt, dass sie mit 16 Jahren schon über erstaunliche Reife verfügt. Für sie ist Fußball kein Spiel des Ego, sondern des Teams – und genau das spiegelt sich auch in ihrer Spielweise wider.

„Wir stehen immer füreinander ein“

Wenn Finja über ihren Verein spricht, wird ihre Stimme weich. „Ein Team zu sein – das ist das, was unseren Verein ausmacht“, sagt sie. „Einfach den Spaß im Hobby zu leben und das zu zeigen, was mich begeistert.“

Die junge Prenzlauerin hebt besonders das Gemeinschaftsgefühl hervor: „Ich habe super Leute hier, wir stehen zueinander. Auch wenn es mal nicht so rund läuft, sind wir durch dick und dünn gegangen.“

Dieses Miteinander, dieses Gefühl, füreinander zu kämpfen – das ist für sie das Herzstück des FSV Rot-Weiß Prenzlau.

Vertraute auf dem Spielfeld und Vorbilder im Profifußball

Ihre Lieblingsspielerin im Team ist für Finja keine Unbekannte: „Unsere Nummer 21, Tina Jennifer Zielbarth. Wir kennen uns schon so lange und mit ihr fühlt sich das Spielfeld am sichersten an.“ Vertrauen und Verlässlichkeit sind für sie entscheidend – Eigenschaften, die sie auch bei ihren Vorbildern im Profifußball schätzt.

„Bei den Profis ist es die bekannte Nummer 23, Alisha Lehmann. Sie ist mein Vorbild – durch sie habe ich nämlich keine Angst, gallig zu sein“, sagt Finja. Diese Mischung aus Mut und Leidenschaft prägt ihr eigenes Spiel.

Zuhause in der Defensive

Ihre Lieblingsposition hat Finja Schröder längst gefunden: „Abwehr“, sagt sie knapp, aber überzeugt. Dort fühlt sie sich am wohlsten, dort kann sie ihre Übersicht und ihr Zweikampfverhalten einbringen. Sie weiß, dass gerade die Defensive Stabilität und Sicherheit braucht – Qualitäten, die sie selbst verkörpert.

Der erste Platz soll verteidigt werden

Mit dem FSV Rot-Weiß Prenzlau steht Finja aktuell an der Spitze der Frauen-Kreisliga Uckermark. Das Ziel ist klar: „Diesen Tabellenstand zu behalten“, sagt sie entschlossen. Für sie bedeutet das nicht nur Siege, sondern Konstanz – und den unbedingten Willen, als Team weiter zusammenzuwachsen.

Große Träume – und klare Ziele

Finja Schröder ist erst 16 Jahre alt, doch sie weiß, wohin sie will. „Mein Traum war es schon immer, zu Hansa Rostock zu gehen und dort entdeckt zu werden“, sagt sie offen. „Aber auch Schiedsrichterin zu werden, bleibt mein Traum – irgendwann vielleicht sogar in der Bundesliga.“

Dass sie beides ernst meint, merkt man schnell. Ihre Leidenschaft für den Fußball geht weit über das eigene Spiel hinaus. Sie kennt das Spiel von beiden Seiten – als Spielerin und vielleicht bald als angehende Schiedsrichterin.

Kreativität abseits des Platzes

Neben dem Fußball zeigt Finja eine andere Seite: die kreative. „Ich fahre Drachenboot, schreibe Kurzgeschichten, Gedichte, Erzählungen, Songs und Bücher“, erzählt sie stolz. Diese Leidenschaft fürs Schreiben spiegelt sich auch in ihrer Persönlichkeit wider – konzentriert, ausdrucksstark, mit einem Gespür für Emotionen.

Ein junges Talent mit offenem Weg

Beruflich steht Finja noch am Anfang. „Noch gar nichts“, sagt sie ehrlich. „Ehrlich gesagt habe ich auch noch keine Idee.“ Doch das stört sie nicht. Mit 16 Jahren hat sie Zeit – und viele Wege vor sich.

Egal, ob auf dem Platz, als Schiedsrichterin oder vielleicht irgendwann auch als Schriftstellerin: Finja Schröder bringt alles mit, was es braucht – Leidenschaft, Durchhaltevermögen und Herz.

Eine Kämpferin mit Charakter

„Wir haben immer weiter gekämpft und nicht aufgegeben“, sagt sie über das Spiel gegen Vierraden. Dieser Satz könnte genauso gut ihr Motto sein. Finja Schröder steht für das, was den Fußball im Kern ausmacht – Einsatz, Teamgeist und Freude am Spiel.

Mit 16 Jahren ist sie längst eine Führungsspielerin auf dem Platz – und ein Vorbild für viele junge Talente, die sehen, dass Leidenschaft keine Frage des Alters ist.