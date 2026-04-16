Fingerzeig für die Zukunft - AL-ARZ verpflichtet Yves Busch

Mit 48 Punkten steht AL-ARZ Libanon aktuell auf dem zweiten Platz der Kreisliga A, Gruppe 1 im Kreis Essen. Mit fünf Zählern Rückstand auf die Spitze bei einem Spiel weniger bleibt somit alles offen für den Verein. Zeitgleich plant AL-ARZ allerdings schon ligaunabhängig für die kommende Saison. Einen ersten großen Erfolg feiert der A-Ligist dabei mit dem Transfer von Yves Busch, der aus der Landesliga von der DJK Sportfreunde Katernberg kommt.
Tomek Chylinski und Eshref Rabushaj leiten die Kaderplanungen bei AL-ARZ Libanon. Nun feiert der A-Ligist neben den sportlichen Errungenschaften auch einen Kader-Erfolg. Mit Busch kommt ein Mittelfeldakteur, der neben Landesliga-Einsätzen in Katernberg und beim VfB Frohnhausen, auch Oberliga-Erfahrung bei der SpVg Schonnebeck sammelte.
Zudem spielte der mittlerweile 28-Jährige ebenfalls in seiner Zeit als Jugendspieler schon hoch. In der Saison 2015/16 agierte der Linksfuß für Rot-Weiss Essen in der U-19-Bundesliga. Insgesamt hat Busch 46 Oberliga-Spiele, 41 Landesliga-Partien, 103-Bezirksliga-Einsätze und Zwei-A-Liga-Duelle auf dem Buckel.
"Wir wollten Yves bereits im Sommer verpflichten. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich jetzt – unabhängig von der Liga – für uns entschieden hat und in der kommenden Saison unser Trikot tragen wird“, erklärte Chylinski auf der offiziellen Instagram-Seite des Vereins.
Neben den sportlichen Leistungen zeigte auch dieser Transfer den Weg auf, den AL-ARZ in den kommenden Jahren gehen will. "Wir wollen für die nächste Saison eine schlagkräftige Mannschaft aufstellen – egal ob in der Kreisliga A oder in der Bezirksliga", sagte Rabushaj mit Blick auf die nähere Zukunft.
Den Traum vom Aufstieg kann der A-Ligist am kommenden Spieltag weiter aufrechterhalten Es geht gegen die Sportfreunde Altenessen, die aktuell den 14. Platz belegen.