Fingerzeig für die Zukunft - AL-ARZ verpflichtet Yves Busch Nach 23. Spieltagen steckt AL-ARZ Libanon weiterhin mitten im Rennen um die Meisterschaft. Zeitgleich laufen die Kaderplanungen beim A-Ligisten auf Hochtouren - einen ersten großen Erfolg konnte der Zweitplatzierte dabei schon feiern. von Tristan Benten · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Busch spielt ab der kommenden Saison bei AL-ARZ – Foto: Michael Gohl

Mit 48 Punkten steht AL-ARZ Libanon aktuell auf dem zweiten Platz der Kreisliga A, Gruppe 1 im Kreis Essen. Mit fünf Zählern Rückstand auf die Spitze bei einem Spiel weniger bleibt somit alles offen für den Verein. Zeitgleich plant AL-ARZ allerdings schon ligaunabhängig für die kommende Saison. Einen ersten großen Erfolg feiert der A-Ligist dabei mit dem Transfer von Yves Busch, der aus der Landesliga von der DJK Sportfreunde Katernberg kommt.

Erfahrung aus hohen Ligen Tomek Chylinski und Eshref Rabushaj leiten die Kaderplanungen bei AL-ARZ Libanon. Nun feiert der A-Ligist neben den sportlichen Errungenschaften auch einen Kader-Erfolg. Mit Busch kommt ein Mittelfeldakteur, der neben Landesliga-Einsätzen in Katernberg und beim VfB Frohnhausen, auch Oberliga-Erfahrung bei der SpVg Schonnebeck sammelte. Zudem spielte der mittlerweile 28-Jährige ebenfalls in seiner Zeit als Jugendspieler schon hoch. In der Saison 2015/16 agierte der Linksfuß für Rot-Weiss Essen in der U-19-Bundesliga. Insgesamt hat Busch 46 Oberliga-Spiele, 41 Landesliga-Partien, 103-Bezirksliga-Einsätze und Zwei-A-Liga-Duelle auf dem Buckel.

"Schlagkräftige Mannschaft aufstellen" "Wir wollten Yves bereits im Sommer verpflichten. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich jetzt – unabhängig von der Liga – für uns entschieden hat und in der kommenden Saison unser Trikot tragen wird“, erklärte Chylinski auf der offiziellen Instagram-Seite des Vereins. Neben den sportlichen Leistungen zeigte auch dieser Transfer den Weg auf, den AL-ARZ in den kommenden Jahren gehen will. "Wir wollen für die nächste Saison eine schlagkräftige Mannschaft aufstellen – egal ob in der Kreisliga A oder in der Bezirksliga", sagte Rabushaj mit Blick auf die nähere Zukunft.