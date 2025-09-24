Die Spieler der DJK Vilzing freuen sich nach Abpfiff über den Sieg gegen den FC Bayern II. – Foto: Adrian Goldberg

»Finger in die Wunde gelegt«: So hat Vilzing die Bayern erneut düpiert Zum ersten Mal zu Null gespielt: Starke Defensivleistung als Basis für den 1:0-Erfolg

Die DJK Vilzing hat`s wieder getan: Zum dritten Mal in Folge konnte sich der Dorfverein zuhause am Huthgarten gegen die Profireserve des FC Bayern München durchsetzen. Es war ein Spiel unter ganz besonderen Vorzeichen: Cheftrainer Thorsten Kirschbaum durfte während der Partie nicht auf seine Mannschaft einwirken, weil er in Aschaffenburg die rote Karte gesehen hatte. Mit "Beppo" Eibl kehrte der Erfolgscoach der vergangenen vier Jahre an seine alte Wirkungsstätte zurück. Und zudem war es das erste richtige Flutlichtspiel im Manfred-Zollner-Stadion. Die neue Anlage war zwar auch schon Ende August im Heimspiel gegen den TSV Aubstadt in Betrieb, da wurde es allerdings erst in der Schlussphase dunkel...

"Es war natürlich ein besonderes Spiel. Man sieht`s ja allein am Zuschauerinteresse und an den Rahmenbedingungen, Stichwort Flutlicht. Ein toller Abend für uns alle", sagt demzufolge auch Co-Trainer Matthias Graf. Das gilt im Allgemeinen für den Verein, und im Speziellen auch für den 38-Jährigen selbst, vertrat er doch in erster Linie "Chef" Kirschbaum. Graf, ganz der Teamplayer, betont: "Mich freut der Sieg vor allem extrem für die Mannschaft. Gerade nach dem Spiel in Aschaffenburg." Was er damit meint: Nach der völlig unnötig vergeigten Partie am Schönbusch am vergangenen Freitag wurde Tacheles geredet: "Mannschaftsintern haben wir sehr deutliche Worte gefunden und den Finger in die Wunde gelegt. Die Marschrichtung war deshalb vor dem Bayern-Spiel klar. Wir wollten unbedingt auf Sieg spielen." Hat geklappt.

Matthias Graf (links im Hintergrund) vertrat Cheftrainer Thorsten Kirschbaum, und das sehr erfolgreich: Zum ersten Mal in dieser Saison kassierten die Vilzinger kein Gegentor. – Foto: Imago Images





Der Grundstein für den erneuten Coup gegen die Bayern-Amateure war das Spiel gegen den Ball: "Ganz klar, die Basis für den Sieg war die ganz starke Defensivleistung der kompletten Mannschaft. Wir haben tatsächlich das erste Mal zu Null gespielt", lobt Graf - und das gegen die bis dato beste Offensivabteilung der Liga. Der Dreier sollte den Vilzingern viel Auftrieb geben für die kommenden Aufgabe. Die DJK schließt am Samstag die Englische Woche mit dem Auswärtsspiel beim starken Aufsteiger in Eichstätt ab. "Das wird ein komplett anderes und schwieriges Spiel", ist sich Graf sicher. Dann wird er wieder eher im Hintergrund agieren. Denn nach einem Spiel Sperre darf Thorsten Kirschbaum wieder an der Seitenlinie stehen.