Finger-Filet wegen Gillette

Ein paar Tage später lief ich im Regen auf einen ausbaufreien Kunstrasenplatz zu, der für mich nur ein Revisit darstellte.

„Kannst du bitte deine Überstunden so schnell wie möglich abbauen?“ Kaum waren diese Worte meines Chefs verklungen, begann mein Hirn mit der Planung.

Der Anstoß um 13:30 Uhr war für mich eigentlich utopisch, aber da nun mal Überstunden eliminiert werden mussten, rückte das Spiel doch in greifbare Nähe.

Ursprünglich war allerdings der Platz daneben angesetzt – und eigentlich ging es auch gar nicht wirklich um das Spiel oder den Platz, sondern um den Start eines Top-Fußball-Wochenendes mit einem meiner ältesten Freunde: Lucas war schon seit Dienstag in Berlin und hatte sich einiges angesehen, inklusive eines spontanen Trips nach Leipzig, um Lok gegen Chemnitz zu sehen. Für den heutigen Donnerstag stand das U19-Freundschaftsspiel zwischen dem SC Siemensstadt und dem SC Staaken auf dem Plan.

Tatsächlich schaffte ich es, den Arbeitsplatz wie geplant zu verlassen. Das bescherte mir eine ungewöhnlich frühe Ankunft zu Hause, und ich konnte die Haushaltspflichten erledigen und trotzdem eine halbe Stunde vor dem Kick-off Richtung Sportzentrum Siemensstadt sausen.

Dort angekommen stellten sich mir direkt zwei Fragen: Warum wurde nicht – wie ursprünglich angegeben – auf dem linken der beiden Kunstrasenplätze gespielt? Und warum wird bei Regenwetter der Rasenplatz gesprengt?

Wobei mich der Rasensprenger, der trotz ausreichend Niederschlag lief, nicht ganz so störte wie der Austragungsort des Spiels. Der linke Kunstrasenplatz fehlt mir nämlich noch, und auf diesem spiele ich selbst einmal die Woche. Daher wäre es schon nice gewesen, ihn mal zu kreuzen. Aber wie gesagt, es sollte hier gar nicht um den Platz gehen, sondern darum, Lucas zu überraschen. Und das war er, als ich plötzlich auftauchte.

Die Begrüßung fiel etwas unbeholfen aus, da er sich am Morgen ein Stück seines Zeigefingers filetiert hatte. Beim Griff in seinen Kulturbeutel war er so unglücklich an seinen Rasierer geraten, dass ein Stück des Fingers sauber abgeschält wurde. Noch bevor ich mich richtig über die Verletzung und die Art ihrer Entstehung ekeln konnte, begann das Spiel.

Anfänglich hielt der SCS noch gut dagegen und schaffte es sogar, zur Pause „nur“ 2:4 zurückzuliegen. Nach dem Seitenwechsel war dann aber eigentlich jeder Angriff der Staakener Nachwuchskicker ein Treffer. Nicht zuletzt, weil der Keeper der Hausherren keinen einzigen Ball hielt.

Ich musste unweigerlich an einen Torwart der zweiten C-Jugend des SCS denken, der hier vor locker 25 Jahren so schlecht performte, dass man ihm nachsagte, sogar haltbare Milch fallen zu lassen.

Am Ende dürfte es für alle anwesenden Hopper (laut App sechs Stück) eines der höchsten Ergebnisse in ihrer Statistik gewesen sein: 2:16 gewannen die Staakener.

Was uns noch auffiel, war das teilweise recht unsportliche Verhalten der Randspandauer.

So wurde die arme Wurst von Torwart des Öfteren nach seinen Fehlgriffen ausgelacht. Da hätten wir uns schon das Eingreifen des Schiris oder der Trainer gewünscht.

Aber gut. Nach dem Spiel wurde Lucas’ Finger schnell fachgerecht versorgt, ehe wir abends das Finger-Filet in den Rasierklingen fanden. Zum Wiederannähen war es jedoch bereits zu spät.

Morgen geht’s mit Leckerbissen im Berliner Fußball weiter…