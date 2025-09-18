Findet SV Häger wieder in die Spur?

Am Sonntag trifft TuS Eintracht Bielefeld auf SV Häger . SV Häger erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:5 als Verlierer im Duell mit TuS 08 Senne 1 hervor.

TuS Eintracht Bielefeld nimmt mit der maximalen Ausbeute von zwölf Zählern momentan den ersten Platz der Tabelle ein. Die Offensive des Gastgebers in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 39-mal schlugen die Angreiferinnen in dieser Spielzeit zu.

SV Häger belegt mit drei Punkten den sechsten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte die Mannschaft von Trainer Nico Schubert bisher einen Sieg und kassierte eine Niederlage.