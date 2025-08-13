Der VfL Oythe gilt in dieser Spielzeit als einer der Titelkandidaten, nicht zuletzt aufgrund der langen Landesliga-Angehörigkeit. Um so größer war der Schock, nach der herben 4:1-Klatsche beim Aufsteiger .SV Schwarz-Weiß Osterfeine. Gegen den TuS Lutten, welcher bisher ein Spiel absolvierte und diese auch mit 2:0 gegen Visbek gewann, soll nun zurück in die Spur gefunden werden.