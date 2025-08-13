Im Rahmen des dritten Spieltages der Bezirksliga Weser-Ems vier rollt der Ball bereits am Mittwoch und Donnerstag wieder. Gleich fünf Begegnungen werden es ausgetragen, die es allesamt in sich haben. Auf welche Begegnungen ihr euch in den kommenden Tagen freuen dürft, zeigen wir euch wie gewohnt in der Spieltagsvorschau.
Während Brockdorf erst eine Partie bestritten hat und diese auch eindrucksvoll mit 7:1 gegen Holdorf gewann, warten die Gastgeber aus Lohne nach wie vor auf den ersten Punkt der neuen Saison. Gegen Holdorf und Damme gab es für Amasya Spor Lohen nichts zu holen, weshalb der Druck vor der anstehende Begegnung mindestens mal spürbarer wird.
Den Start haben beide Teams sich anders vorgestellt. Sowohl Visbek als auch Goldenstedt haben beide noch kein einziges Tor gesehen und stehen nach zwei Spieltagen bei null Punkten. Das kommende Spiel ist in gewisser Hinsicht wegweisend und ist bereits am dritten Spieltag von großer Bedeutung.
Drei Punkte stehen auf dem Konto beider Mannschaften, womit der Aufsteiger Bethen sicherlich leben kann. In einem Pflichtspiel standen sich die beiden Akteure zuletzt im März 2024 gegenüber – damals noch in der Kreisliga Die Favoritenrolle liegt vor der Partie dennoch beim SV Höltinghausen.
Für den FC Lastrup war es bisher ein äußerst unglücklicher Start, auch wenn die Saison noch sehr jung ist. Am ersten Spieltag gab es einen Niederlage gegen den Aufsteiger Bethen, zuletzt dann das 0:1 gegen den SV Molbergen. Nun also das Heimspiel gegen den SV Thüle, welcher zuletzt beim 6:1-Erfolg gegen Petersdorf für Aufsehen sorgte.
Der VfL Oythe gilt in dieser Spielzeit als einer der Titelkandidaten, nicht zuletzt aufgrund der langen Landesliga-Angehörigkeit. Um so größer war der Schock, nach der herben 4:1-Klatsche beim Aufsteiger .SV Schwarz-Weiß Osterfeine. Gegen den TuS Lutten, welcher bisher ein Spiel absolvierte und diese auch mit 2:0 gegen Visbek gewann, soll nun zurück in die Spur gefunden werden.