Findet Hochdahl die Lücke in Nievenheims Abwehr?

Burek: "Daran wollen wir anknüpfen"

Hochdahl verlor unter ähnlichen Voraussetzungen vor drei Wochen zu Hause gegen den CfR Links mit 1:2. Auch das ein Kellerduell. Den treuen Fans im letzten Heimspiel des Jahres drei Punkte „schenken“, das ist das erklärte Ziel der Einheimischen. Peter Burek beobachtete den Gegner vor drei Wochen bei dessen 0:3-Niederlage in Mettmann: „Ein durchaus kompakt auftretendes Team, das schnell auf Offensive umschaltet. In der Abwehr, wenn unter Druck gesetzt, allerdings so seine Probleme hat. Irgendwo müssen die vielen Gegentore ja herkommen.“ Dass der SCR-Chefcoach einen Sieg erwartet, versteht sich angesichts der eigenen prekären Tabellensituation von selbst: „Mit dem Bonuspunkt gegen den Tabellenzweiten Benrath hat das ja nicht geklappt. Trotz der 0:4-Niederlage spielten die Jungs aber eine gute zweite Halbzeit. Daran wollen wir anknüpfen, konsequent die Zweikämpfe annehmen und mutig, wenn auch mit der nötigen Absicherung, nach vorne spielen. Nur im gegnerischen Strafraum müssen wir mehr Torgefährlichkeit entwickeln und die im Ansatz vielversprechenden Angriffe konzentriert zu Ende bringen.“