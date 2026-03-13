Findet Gardelegen in die Spur? Kellerkind fordert den Spitzenreiter

– Foto: Tony Schulz

Findet der SSV 80 Gardelegen zurück in die Spur? Kann ausgerechnet ein Kellerkind die Erfolgsserie des VfB Ottersleben stoppen? Und wer gewinnt das Sechs-Punkte-Duell im Kampf um den Klassenerhalt? Diese Fragen stellen sich vor dem 19. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Nord.

4:2 am Wochenende gegen Arminia Magdeburg, 3:1 am Dienstagabend gegen Baalberge: Union Schönebeck hat innerhalb der vergangenen Woche bereits sechs Punkte eingefahren. Am Sonnabend sollen daraus neun werden. Die Mannschaft von André Hoof reist zum FSV Grün-Weiß Ilsenburg.

Mit den fulminanten Siegen über Oschersleben (6:1), Staßfurt (4:0) und Gardelegen (5:1) hat der VfB Ottersleben zum Start ins neue Jahr eine beeindruckende Serie hingelegt. Wackelt diese nun ausgerechnet gegen ein Kellerkind? Am Sonnabend ist der Tabellenvorletzte TuS Schwarz-Weiß Bismark am Schwarzen Weg zu Gast. Das Aufeinandertreffen in der Hinrunde endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Morgen, 15:00 Uhr SV Arminia 53 Magdeburg Arminia MD SV Stahl Thale Thale 15:00 PUSH

Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Klassenerhalt: Zum Duell der Tabellennachbarn hat der SV Arminia Magdeburg (11.) am Samstag den SV Stahl Thale (12.) zu Gast. Beide könnten sich mit einem Dreier etwas Luft nach unten verschaffen.

Morgen, 15:00 Uhr SV 08 Baalberge Baalberge FSV Saxonia Tangermünde Tangermünde 15:00 live PUSH

Auch wenn das Derby in Schönebeck zuletzt verloren ging: Mit drei Siegen hat der SV Baalberge im neuen Jahr schon viel dafür getan, um den Klassenerhalt im Blick zu behalten. Können die Blau-Weißen am Sonnabend wieder auf ihr Punktekonto einzahlen? In der Hinrunde setzte es beim FSV Saxonia Tangermünde eine 0:5-Pleite.

Morgen, 15:00 Uhr Osterburger FC Osterburg SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD II 15:00 PUSH

Der Osterburger FC und der SV Fortuna Magdeburg II stecken nicht unmittelbar im Abstiegskampf, im sicheren Hafen der LOTTO-Landesliga Nord sind aber beide Teams noch nicht. Doch mit drei Punkten könnten sie am Sonnabend jeweils einen großen Schritt in diese Richtung gehen.

Morgen, 15:00 Uhr SV Irxleben Irxleben Oscherslebener SC Oschersleben 15:00 PUSH

Zum Börde-Duell zweier unterschiedlicher Aufsteiger empfängt der SV Irxleben am Sonnabend den Oscherslebener SC. Während der SVI als Schlusslicht dringend Zählbares für den Ligaverbleib benötigt, steht der OSC als Tabellenvierter sehr komfortabel da.

Morgen, 15:00 Uhr SV Preußen Schönhausen Schönhausen SV 09 Staßfurt Staßfurt 15:00 PUSH

Nach dem kuriosen Spielausfall in der Vorwoche - ein Flutlichtmast hatte gestreikt und auch der kurzfristige Einsatz des THW konnte keine Abhilfe schaffen - soll es beim SV 09 Staßfurt am Samstag wieder ums Sportliche gehen. Die Reise führt zum ersten Mal zum SV Preußen Schönhausen: Geografisch hoch in den Norden, tabellarisch tief in den Keller.

Morgen, 15:00 Uhr Ummendorfer SV Ummendorf SSV 80 Gardelegen Gardelegen 15:00 live PUSH