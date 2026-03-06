Findet der SV Wiesbaden wieder in die Spur?

SV Wiesbaden will sich zurück in die Erfolgsspur kämpfen. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Der SV Wiesbaden trifft nach dem verpatzten Jahresstart beim 1:3 in Marburg auf den Siebten FC Ederbergland (So., 15 Uhr). Schließlich gilt es für den Sportverein, den Puffer zu den hinteren Rängen zu wahren. Saki Nakos ist nach Ampelkarte für ein Spiel gesperrt, wird aber aufgrund der in Marburg erlittenen Knieblessur ohnehin für ein oder zwei Wochen ausfallen, so Sportchef Yildirim Sari. Jason Ptak und Tim Maurer müssen ebenfalls Knieverletzungen Tribut zollen.