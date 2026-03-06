 2026-03-05T07:49:35.839Z

Findet der SV Wiesbaden wieder in die Spur?

SV Wiesbaden will nach misslungenen Jahresstart wieder gewinnen

von Stephan Neumann · Heute, 21:00 Uhr
SV Wiesbaden will sich zurück in die Erfolgsspur kämpfen.
SV Wiesbaden will sich zurück in die Erfolgsspur kämpfen. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Der SV Wiesbaden trifft nach dem verpatzten Jahresstart beim 1:3 in Marburg auf den Siebten FC Ederbergland (So., 15 Uhr). Schließlich gilt es für den Sportverein, den Puffer zu den hinteren Rängen zu wahren. Saki Nakos ist nach Ampelkarte für ein Spiel gesperrt, wird aber aufgrund der in Marburg erlittenen Knieblessur ohnehin für ein oder zwei Wochen ausfallen, so Sportchef Yildirim Sari. Jason Ptak und Tim Maurer müssen ebenfalls Knieverletzungen Tribut zollen.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
15:00