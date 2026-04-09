Findet das Heimspiel des BBC 08 statt?

Am kommenden Samstag (14:00 Uhr) steht für den BBC 08 eigentlich das nächste Punktspiel in der Landesklasse 1 gegen Victoria Uenglingen auf dem Plan. Doch im IHB Parkstadion schwingt vor dem Duell eine ungewohnte Ungewissheit mit: Erscheint der Gast diesmal tatsächlich?

Die Vorgeschichte der „Phantom-Spiele“ in Burg ist lang. Allein im letzten Jahr verbuchte der BBC drei Siege am grünen Tisch, weil Gegner kurzfristig den Weg ins Parkstadion scheuten. Besonders kurios war die vergangene Woche: Während Rossau die Partie gegen Burg absagte, standen sie nur 48 Stunden später bei Lok Stendal II wieder auf dem Rasen.

Bleiben die Tore diesmal offen?

In Burg hofft man am Samstag primär darauf, dass der Fußball wieder im Mittelpunkt steht und nicht die Bürokratie des Sportgerichts. Victoria Uenglingen wird am Samstag im Parkstadion erwartet – die Fans und die Mannschaft des BBC 08 sind bereit. Es bleibt abzuwarten, ob es diesmal beim sportlichen Vergleich auf dem Rasen bleibt.