„Finden schon, dass wir es uns verdient haben“: Tutzing kehrt nach zwei Jahren zurück in A-Klasse

Der TSV Tutzing steigt am Grünen Tisch nach zwei Jahren wieder in die A-Klasse auf. Auch die zweite Mannschaft wird wieder gemeldet.

Aufstiege gehören im Sport in der Regel zu den emo㈠tionalsten Momenten. Nach einer langen und kräftezehrenden Saison liegen sich nach dem letzten Spiel alle in den Armen, es fließen Bier und Sekt. Auf etwas andere Art ist der TSV Tutzing heuer in die A-Klasse zurückgekehrt. Als Tabellenzweiter der B-Klasse 5, zehn Punkte hinter dem TSV Königsdorf, wurde Tutzing zwar nicht Meister, da Königsdorf aber auf den Sprung in die A-Klasse verzichtete, rückte das Team der beiden Trainer Klaus Lang und Florian Schneid nach. „Am Montag vor dem letzten Spieltag hat uns Erhard Mach (Spielgruppenleiter, Anm.d.Red.) gefragt, ob wir den Aufstieg annehmen würden“, berichtet Ludwig Hupfauf, der Sportliche Leiter der Tutzinger.

Meister Königsdorf, ab der kommenden Saison in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Wolfratshausen ebenfalls in der A-Klasse gemeldet, hatte im Jahr davor noch in der Kreisklasse gespielt, dann aber für die B-Klasse gemeldet und war in dieser Spielklasse ohne Zweifel die beste Mannschaft. Von den übrigen Teams aber war Tutzing am stärksten. Königsdorf gelang mit 20 Siegen und nur zwei Niederlagen – davon eine gegen Tutzing – eine fast perfekte Saison, die Bilanz von Hupfaufs Team war mit 16 Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen aber ebenfalls meisterwürdig.

Somit ist der TSV Tutzing zwei Jahre nach dem Abstieg zurück in der A-Klasse und peilt dort laut Hupfauf einen einstelligen Tabellenplatz an. Das ist aber nicht die einzige Neuerung am Westufer des Starnberger Sees: Ab der kommenden Saison kann der TSV auch wieder eine zweite Mannschaft in der C-Klasse stellen. Diese werde komplett aus der starken A-Jugend bestehen, kündigt Hupfauf an. Auch das habe bei der Entscheidung, den Aufstieg in die A-Klasse anzunehmen, eine Rolle gespielt, erklärt der Sportliche Leiter. Angesichts dieses personellen Zuwachses wird Hupfauf selbst ab der kommenden Saison das Herren-Trainerteam verstärken, Lang und Schneid bleiben weiterhin im Amt. Zudem steht mit dem 18-jährigen Torhüter David Haverkampf ein Neuzugang bereits fest, ein paar weitere sind geplant.