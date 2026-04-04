Finden Schneifeler wieder in die Erfolgsspur?

Nach zwei Niederlagen in Serie brauchen Jan Pidde (links), Simon Reetz (rechts) und die SG Schneifel nun drei Punkte, um noch an Platz zwei dranzubleiben. Druck haben sie aber keinen, schließlich war und ist der Aufstieg nie das erklärte Ziel gewesen. – Foto: Hans Krämer

Ausgangslage: Nachdem FVH-Coach Pascal Meschak bei den vergangenen beiden Partien privat verhindert war und fehlte, steht er im Heimspiel gegen den VfB Linz wieder an der Seitenlinie. Gegen die abstiegsbedrohten Gäste soll nun endlich der erste Sieg unter seiner Führung her. „Wir stehen aktuell etwas unter Wert da, wissen, dass es momentan nicht optimal läuft. Gerade im Defensivverhalten müssen wir wieder erwachsener agieren. Auch gilt es, die Chancenverwertung deutlich zu verbessern“, sagt Meschak. Mit Blick auf den Gegner, den er noch nicht selbst beobachten konnte, rechnet der Trainer mit einer Mannschaft, die einen „gepflegten Fußball spielt und über das Spielerische kommt“.

Personal: Der Einsatz von Stammtorwart Yannick Görgen (Gehirnerschütterung) ist noch fraglich. Nicht dabei sein wird dagegen Marcel Schultheis, der wegen einer Fußverletzung schon länger fehlt.

FC Bitburg – SG Hochwald (Samstag, 17.30 Uhr, Bitburg, Stadion-Ost)

Ausgangslage: Die Bitburger haben 90 intensive Pokalminuten gegen die TuS Koblenz (1:4) in den Knochen, davon 85 Minuten in Unterzahl. „Jeder ist am Mittwoch ans Limit gegangen. Das wird kräftemäßig nicht einfach“, weiß Trainer Fabian Ewertz. Der Saisonverlauf der Hochwälder gibt ihm Rätsel auf: „Mal agieren sie kompakt und stabil, dann kassieren sie wie zuletzt ein 4:7 gegen Andernach.“

Nach dem jüngsten Desaster fand Hochwald-Trainer Fabian Mohsmann klare Worte und sah „eines der schlechtesten Spiele seiner Mannschaft“ in den vergangenen Jahren. In den restlichen acht Partien benötigen die Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden nun jeden einzelnen Zähler, um den Klassenverbleib zu sichern. „Wir treffen wieder auf einen Gegner, für den es in der Tabelle nur noch um die Endplatzierung geht. Da hoffe ich nun, dass wir ein Stück weiter sind als gegen Andernach und die richtige Mentalität an den Tag legen“, betont Mohsmann. Zudem hoffen die Hochwälder ein wenig, dass das Rheinlandpokal-Halbfinale der Bitburger ein Vorteil werden könnte. „Wir kennen es selbst, dass es nach großen Pokalspielen manchmal schwer wird, den Fokus direkt wieder auf den Ligaalltag zu legen“, so Mohsmann.

Personal: Kevin Fuchs und Pascal Alff trugen aus dem Pokalspiel Rückenblessuren davon, sollten aber bis zum Hochwald-Spiel wieder fit sein. Während Tom Müllers (Sehnenscheidenentzündung und Hüftverletzung) definitiv ausfällt und der im Pokal kurzfristig eingewechselte Oliwer Ciekosz noch Trainingsrückstand hat, dürfte Niko Lautwein, dessen Rot gegen Koblenz nur eine Pokalsperre nach sich zieht, wieder von Beginn an zwischen den Pfosten stehen.

Bei der SG Hochwald fehlen neben den zahlreichen Langzeitverletzten auch Nils Hemmes (in den nächsten Wochen beruflich verhindert), Tim Lübbers (Knieverletzung) und Dylan Diop (Zerrung). Coach Mohsmann geht daher davon aus, dass er den Kader mit Spielern aus der Reserve sowie der A-Jugend auffüllen wird.

SG Schneifel – VfB Wissen (Samstag, 17.30 Uhr, Stadtkyll, Rasenplatz)

Ausgangslage: Nach den beiden jüngsten Niederlagen haben die Aufstiegsträume der SG Schneifel einen herben Dämpfer erlitten. Auch wenn keiner der Verantwortlichen der Sportgemeinschaft aus Auw, Stadtkyll, Hallschlag, Ormont, Feusdorf und Esch bislang offen von einem Oberliga-Aufstieg als Ziel sprach, so waren die Hoffnungen vor zwei Wochen, als man noch vier Punkte Vorsprung auf Rang drei hatte, sicher größer denn je. Im Heimspiel gegen das Schlusslicht aus Wissen möchte die SG nun wieder in die Erfolgsspur finden. „Aufgrund der Qualität der beiden letzten Gegner kann man diese Spiele auch mal verlieren. Da wir mit diesen beiden Partien mehr Spiele verloren haben als zuvor in den 24 Ligaspielen, möchten wir jetzt aber auch noch mal gewinnen. Wissen erwarte ich personell angeschlagen, da sie zuletzt mit einem kleinen Kader angetreten sind. Jedoch weiß ich auch, dass sich ein Team dadurch einschwören kann und Kraft tankt“, sagt Stephan Simon, Trainer der Schneifeler.

Personal: Philipp Bauer hat seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen und kehrt in den Kader zurück. Ansonsten sind keine Änderungen im Kader zu erwarten.

SG Arzfeld – SV Laubach (Samstag, 17.30 Uhr, Arzfeld, Kunstrasenplatz)

Ausgangslage: Nach sechs Niederlagen in Folge, bei denen die SG Arzfeld gleich 29 Gegentreffer kassierte, dürfte auch der letzte Optimist unter den Islekern die Hoffnung auf den Klassenverbleib begraben haben. Mit nun zwölf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer scheint der Abstieg bereits nahezu besiegelt. Dennoch möchte die SG im Heimspiel gegen den SV Laubach, der in diesem Jahr noch kein Spiel verloren hat, ein Zeichen setzen. „Wir werden die Köpfe nicht hängen lassen und möchten die ausstehenden Spiele weiterhin genießen. Wir wissen auch, dass die nächste Saison vermutlich wieder in der Bezirksliga stattfinden wird. Mit Laubach erwartet uns ein formstarkes Team, das sicher nicht mehr mit dem aus der Hinrunde zu vergleichen ist“, meint Florian Moos, Torwart und Coach der Arzfelder.

Personal: Justin Marie hat sich gegen Mülheim-Kärlich das Knie verdreht und fällt definitiv aus. Auch die Einsätze von Joschka Trenz, Jakob Lempges (beide Zerrung) und Florian Arens (umgeknickt) sind dagegen noch fraglich.

SpVgg EGC Wirges – SV Rot-Weiss Wittlich (Samstag, 17.30 Uhr, Kunstrasen Wirges)

Ausgangslage: Im Hinspiel setzten sich die Akteure aus der Säubrenner­stadt mit 3:0 gegen Wirges durch. Der Aufsteiger rangiert mit 36 Punkten auf Tabellenposition neun. Zu Hause sind die Westerwälder in 13 Partien acht Mal als Sieger und nur zwei Mal als Verlierer vom Platz gegangen. Wittlich ist somit gewarnt, auch wenn der kommende Gegner aus den jüngsten vier Spielen nur einen Punkt einfuhr.

Rot-Weiss-Trainer Yusuf Emre Kasal möchte mit seinem Team den dritten Sieg in Folge einfahren und sagt: „Wirges ist sehr heimstark und selbstbewusst. Sie haben zwar keine Konstanz in den Ergebnissen, aber etwa Ende Februar beim 2:2-Remis gegen die SG Schneifel für eine Überraschung gesorgt. Wir wollen Platz zwei festigen und befinden uns spürbar im Aufwind.“

Personal: Yannick Lauer und Philipp Berhard kehren nach überstandenen Verletzungen in den Kader zurück. Fraglich sind die Einsätze von Lennart Poth und Christopher Bibaku – beide wurden im Training geschont (grippaler Infekt).

SG 99 Andernach – Eintracht Trier II ⇥1:1 (0:1)

Nach fünf Siegen in Folge kam die Trierer Zweitvertretung am Mittwochabend in Andernach nicht über ein 1:1 hinaus. Trier II dominierte den ersten Durchgang und ging nach einer halben Stunde nach einer Ecke in Führung: Simon Maurer verlängerte auf Vincent Boesen, der am zweiten Pfosten aus acht Metern in den Winkel traf. Andernach steigerte sich und erzielte nach einem Steckpass und gewonnenem Laufduell durch Gian Luca Dolon den Ausgleich (57.). In der letzten Spielminute vergab Soumah Morlaye eine Großchance, als er aus guter Position über das Tor zielte. Holger Lemke, Coach der Regionalliga-U23, bilanzierte: „Das Remis geht in Ordnung. In der ersten Hälfte waren wir dominant und haben das Spiel gemacht. Nach dem Seitenwechsel hat uns Andernach phasenweise hinten reingedrückt.“

Trier: Olayo – Maurer, Schuch, Yavuz (70. Wacht), Gorges, Morlaye, Filipe (86. Dienhart), Boesen, Stepanchenko, Yere (80. Yushkevich), Marx

Schiedsrichter: Jan Schmidt (Koblenz) - Z: 100

Tore: 0:1 Vincent Boesen (30.), 1:1 Gian Luca Dolon (57.)