„Finde keine Worte“: Otterfing verpasst Aufstieg im Elfmeterschießen

Kann das wahr sein? Nur eines von 30 Saisonspielen hat der TSV Otterfing verloren – und trotzdem reicht es nicht für den Aufstieg. – Foto: Christian Scholle

Der TSV Otterfing hat den Aufstieg in die Kreisliga verpasst. Die Kicker vom Nordring unterlagen der DJK Waldram in der Relegation im Elfmeterschießen.

Was hat der TSV Otterfing für eine Saison gespielt… In 28 Ligaspielen in der Kreisklasse und der anschließenden Relegation musste das Team von Trainer Raphael Schwanthaler genau eine Niederlage hinnehmen – am 12. Oktober vergangenen Jahres in Deisenhofen. Als Tabellenzweiter musste der TSV dennoch in die Relegation.

Sa., 07.06.2025, 15:00 Uhr TSV Otterfing Otterfing DJK Waldram DJK Waldram 3 n.E. 5 Abpfiff Nach dem 1:1 im Hinspiel bei der DJK Waldram wollte man zu Hause den Aufstieg fix machen. Otterfing drehte einen Rückstand, führte bis in die Nachspielzeit und scheiterte am Ende im Elfmeterschießen. 2:2 stand es nach 120 Minuten, 3:5 nach dem Elfmeterschießen. „Ich finde immer noch keine Worte. Nach dem Spiel bin ich noch eine halbe Stunde durch den Regen gelaufen, weil das alles eigentlich gar nicht wahr sein kann. Das ist einfach extrem bitter“, sagte TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban.

Beim Hinspiel in Waldram hatten die Otterfinger eine Vielzahl an Chancen liegen gelassen und kurz vor Schluss den Ausgleich zum 1:1 kassiert. Das sollte sich im Rückspiel rächen. Denn das zweite Aufeinandertreffen war offener und das 2:2 nach 90 Minuten nicht unverdient. „Wir haben die Relegation nicht im Rückspiel verloren, sondern im Hinspiel, als wir zu viele Chancen liegengelassen haben. Am Ende haben uns aber wohl die vielen Unentschieden in der Liga (acht, d. Red.) das Genick gebrochen“, resümierte Urban. Trotz regnerischem Wetter und herbstlichen Temperaturen wollten am Pfingstsamstag knapp 550 Zuschauer das Entscheidungsspiel am Nordring sehen. Pünktlich zum Anpfiff schloss auch der Himmel seine Schleusen und es blieb, zumindest bis zur Schlussphase der regulären Spielzeit, relativ trocken. Die Otterfinger begannen nervös. „In den ersten 25 Minuten waren wir nicht auf dem Platz, danach aber 50 bis 60 Minuten die bessere Mannschaft“, fasste Urban zusammen. Die Gäste hatten in den ersten Minuten die besseren Möglichkeiten und stellten beim 0:1 erneut ihre Standardqualitäten unter Beweis. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld traf Matthias Stingl per Kopf. Nach einer halben Stunde musste bei den Gästen Benedikt Bergmoser verletzt vom Feld und der TSV fand fortan besser ins Spiel. Der Lohn war der Ausgleich mit dem Pausenpfiff. Nach einer Kombination auf dem linken Flügel über Julian Schliersmair und Andreas Eder vollstreckte Antonio Mann zum 1:1. Der zweite Durchgang begann für die Otterfinger optimal. Schliersmair setzte Yannick Müller in Szene, der legte quer und der zur Pause gekommene Thomas Meier traf zum 2:1. Doch in der Schlussviertelstunde kamen die Gäste wieder auf. Die DJK setzte auf ihre bewährten Mittel mit langen Bällen und vielen gefährlich getretenen Standardsituationen. Zweimal parierte TSV-Keeper Patrick Thomann bärenstark, in der Nachspielzeit fiel aber doch der Ausgleich. „Beim 2:2 haben wir einen Abschlag und die Klärung rutscht genau durch die Schnittstelle unserer Verteidigung“, berichtete Urban. Der Waldramer Angreifer ließ sich nicht lange bitten und schoss zum 2:2 ein.

Der Schlusspunkt: Aron Mättig verschießt den dritten von vier Otterfinger Elfmetern. – Foto: Christian Scholle