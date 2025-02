Finanzlücke zur Hälfte geschlossen: »Die Hoffnung lebt« bei Bayern Hof

Wie geht`s weiter mit der SpVgg Bayern Hof? Diese Frage treibt die Fußballfreunde in Franken und ganz Bayern seit Ende Januar um. Vor rund zwei Wochen wurde bekannt, dass die Hofer in heftige finanzielle Turbulenzen geraten sind. Der Verein wendete sich schlussendlich an die Öffentlichkeit und machte reinen Tisch ( hier geht`s zum ausführlichen Bericht ): Es fehlen 100.000 Euro! Der Traditionsklub kämpft nicht zum ersten Mal in seiner Historie ums Überleben...

Die ehrliche Schilderung der dramatischen Lage und der Appell um Unterstützung haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Ein Etappenziel ist erreicht, wie der Verein am gestrigen Sonntag auf seiner Homepage mitteilte: "Unsere Finanzlage hat sich seit dem Hilferuf am 30. Januar bereits verbessert. Das ursprünglich große Finanzloch von 100.000 Euro konnte durch Einsparungen und den Gehaltsverzicht unserer Spieler und aller Mitarbeitenden um rund 50.000 Euro verringert werden.Diese Solidarität ist ein echtes Zeichen des Zusammenhalts!"



Zudem können sich die Hofer Bayern auf ihre treuen Anhänger verlassen: "Wir haben bisher auch 16.000 Euro durch die Spendenaktion sammeln können, was uns auf dem richtigen Weg hält." Nach all den Horrormeldungen und Zukunftsängsten scheint die Zuversicht zurück auf der Grünen Au: "Die Hoffnung lebt!", schreibt der Verein in der offiziellen Stellungnahme. Wie es nun in den kommenden Tagen und Wochen weitergeht? Auch darüber gibt der Verein Auskunft: "Der nächste Schritt: Trotzdem müssen wir noch 25.000 Euro bis Ende Februar einsammeln, um die Insolvenz zu verhindern." Es gelte, weiterhin fieberhaft an Lösungen zu arbeiten, um den Super-GAU abzuwenden. Und zudem appelliert die SpVgg weiterhin an die Hilfsbereitschaft ihrer Gönner. Es bleibt eine Hängepartie, aber die SpVgg Bayern Hof sieht zumindest wieder Licht am Ende des Tunnels.