Robert Reisinger erlebt seine letzten Tage als Präsident des TSV 1860 München. – Foto: Frank Hoermann/Sven Simon/Imag

Finanzloch von 5.000.000 Euro: Neuer 1860-Präsident tritt schweres Erbe an Reisinger will lautlos abtreten Verlinkte Inhalte 3. Liga TSV 1860

Robert Reisinger wird als Präsident der Löwen abtreten. Er hinterlässt Probleme, die sich beim TSV 1860 in den letzten Jahren angehäuft haben.

München – Beim Testspiel-Auftakt in Grafenau (10:0) fehlte Robert Reisinger wegen einer Terminüberschneidung. Tags drauf, beim 15:0 in Weyarn, war er dann vor Ort – auch wenn ihn die Gastgeber versehentlich als „Michael Reisinger“ ankündigten. Kleine Pannen, die den Oberlöwen nicht aus dem Gleichgewicht bringen dürften. Dafür hat er in seinen acht Jahren im Ehrenamt zu viel erlebt. Nach acht Jahren ist Schluss: Präsident Robert Reisinger will lautlos von der Bühne treten

Ein bisschen Wehmut dürfte in Weyarn dennoch mitgeschwungen haben, denn Reisingers Tage als Präsident des TSV 1860 sind gezählt. Am Sonntag soll er den Staffelstab an Gernot Mang übergeben. Der Möbelmogul erwartet das Votum der Mitglieder – schließlich ist Mang der einzige Kandidat, den der Verwaltungsrat für die Wahl des Vereinsoberhaupts vorgeschlagen hat, zum anfänglichen Verdruss Reisingers. Künftig soll es zudem drei Vizepräsidenten geben. Wer gehofft hatte, dass Reisinger im Vorfeld noch einmal kräftig auf die Pauke haut, der unterschätzt die Loyalität, die der 61-Jährige gegenüber seinem Herzensverein empfindet. Sicher gäbe es einige Personen, mit denen Reisinger gerne abrechnen würde. Auch seine Bilanz der acht Jahre kommt hier und da nicht gut weg. Dem glücklichen Aufstieg in die 3. Liga (2018) folgte in der öffentlichen Wahrnehmung wenig Konkretes: keine Turnhalle, keine 2. Liga, keine Stadionlösung, keine Konsolidierung der KGaA.