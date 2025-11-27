Finanzielle & sportliche Schieflage: Taumelnde Traditionsklubs

Beide Vereine haben eine glorreiche Geschichte, beide Teams duellierten sich in den 1980er-Jahren in der 2. Liga. Die Gegenwart sieht bei beiden allerdings recht trist aus: Sowohl Viktoria Aschaffenburg als auch die SpVgg Bayreuth plagen finanzielle Probleme, auch sportlich läuft`s nicht rund. Am Freitagabend treffen die taumelnden Traditionsklubs im Krisenduell der Regionalliga Bayern aufeinander...
Aber auch bei der "Oldschdod" ist die Lage angespannt. Cheftrainer Lukas Kling zählte nach dem Debakel in Illertissen seine Mannschaft an, sprach von einem "toten Auftritt" seiner Schützlinge. Für die Partie in Aschaffenburg hat er die Losung ausgegeben: Verlieren verboten! "Mit Aschaffenburg kommt ein Gegner, der sich in einer identischen Situation befindet wie wir, wo es einfach darum geht, drei Punkte einzufahren – egal wie. Das ist auch der Plan und unser Ziel, dass wir am Freitag mit drei Punkten in die Winterpause gehen."
Die Verletzungsmisere will allerdings einfach kein Ende nehmen bei den Bayreuthern. In Illertissen zog sich Marco Zietsch nach einem Tritt ins Gesicht eine Wunde zu und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Ob er am Schönbusch dabei sein kann, ist äußerst fraglich. Zuletzt musste Kling auf die Keeper Maurice Dehler und Lino Kasten sowie die verletzten Felix Heim, Ben Fischer, Lukas Quirin, Thomas Winklbauer, Fabian Dachsbacher, Alexander Seidel, Jakub Mintál, Luis Klein und Jann George verzichten.