Finanzielle & sportliche Schieflage: Taumelnde Traditionsklubs

Beide Vereine haben eine glorreiche Geschichte, beide Teams duellierten sich in den 1980er-Jahren in der 2. Liga. Die Gegenwart sieht bei beiden allerdings recht trist aus: Sowohl Viktoria Aschaffenburg als auch die SpVgg Bayreuth plagen finanzielle Probleme, auch sportlich läuft`s nicht rund. Am Freitagabend treffen die taumelnden Traditionsklubs im Krisenduell der Regionalliga Bayern aufeinander...

Am Schönbusch brennt der Baum. Das hat aber weniger mit der vor der Tür stehenden Weihnachtszeit zu tun. Von Besinnlichkeit kann bei der Viktoria keine Rede sein. Sportlich taumelt der SVA nämlich mehr und mehr Richtung Abstiegsplätze, im Hintergrund müssen bis März 150.000 Euro aufgetrieben werden, um den Spielbetrieb aufrecht erhalten zu können. Triste Aussichten.Zumal die Viktoria eine Patrone schon verschossen hat. Zumindest kurzfristig hat der Trainerwechsel nämlich nichts gebracht. Zwei Spiele, null Punkte - so lautet die frustrierende Bilanz nach der Entlassung von Aytac Sulu. Das Interimstrainer-Team um Daniel Soldevilla konnte den berühmten Bock noch nicht umstoßen, kassierte eine 1:4-Pleite in Fürth und eine extrem bittere 0:1-Heimniederlage gegen den Tabellenvorletzten aus Hankofen. Für zusätzliche Irritationen sorgte die durchaus kuriose Zwei-Spiele-Verpflichtung von Keeper Eric Verstappen. Ein Transfer, den keineswegs jeder am Schönbusch nachvollziehen konnte. Zu allem Überfluß hat sich gegen Hankofen auch noch Talent Othmane El Idrissi verletzt und steht längere Zeit nicht zur Verfügung

Aber auch bei der "Oldschdod" ist die Lage angespannt. Cheftrainer Lukas Kling zählte nach dem Debakel in Illertissen seine Mannschaft an, sprach von einem "toten Auftritt" seiner Schützlinge. Für die Partie in Aschaffenburg hat er die Losung ausgegeben: Verlieren verboten! "Mit Aschaffenburg kommt ein Gegner, der sich in einer identischen Situation befindet wie wir, wo es einfach darum geht, drei Punkte einzufahren – egal wie. Das ist auch der Plan und unser Ziel, dass wir am Freitag mit drei Punkten in die Winterpause gehen."



Die Verletzungsmisere will allerdings einfach kein Ende nehmen bei den Bayreuthern. In Illertissen zog sich Marco Zietsch nach einem Tritt ins Gesicht eine Wunde zu und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Ob er am Schönbusch dabei sein kann, ist äußerst fraglich. Zuletzt musste Kling auf die Keeper Maurice Dehler und Lino Kasten sowie die verletzten Felix Heim, Ben Fischer, Lukas Quirin, Thomas Winklbauer, Fabian Dachsbacher, Alexander Seidel, Jakub Mintál, Luis Klein und Jann George verzichten.