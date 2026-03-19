Finanziell angeschlagene Viktoria: »Sind noch nicht über den Berg«

Schlechte Stimmung am Schönbusch: Sportlich und finanziell hat Viktoria Aschaffenburg arge Probleme. – Foto: Imago Images

Die sportliche Lage bei Viktoria Aschaffenburg ist trist. Von Frühlingsgefühlen kann am Schönbusch nicht die Rede sein. Die Heimpleite zuletzt gegen die SpVgg Ansbach, die in der Nachspielzeit auf bittere Art und Weise besiegelt wurde, war neuerlich ein heftiger Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Mittlerweile sieht`s für den SVA zappenduster aus im Tabellenkeller der Regionalliga Bayern. Die altbekannten Probleme konnte auch der neue Trainer Fabian Luz noch nicht in den Griff bekommen. Der Sturm ist weiterhin nur ein laues Lüftchen und in regelmäßigen Abständen leisten sich die Aschafffenburger haarsträubende individuelle Fehler - so wird`s nicht reichen, um auch in der kommenden Saison in der höchsten Amateurklasse vertreten zu sein. Und die Aufgaben werden nicht einfacher. Am heutigen Freitagabend gastiert die Viktoria beim Aufstiegsaspiranten FC Würzburger Kickers...

Aber nicht nur sportlich, auch finanziell sieht`s alles andere als rosig aus. "Der Verein taumelt nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich. Das geht oft Hand in Hand. Er steckt tief in den Miesen. Wir haben also nicht bei null angefangen, sondern im Minusbereich", nahm jüngst Sportvorstand Felix Magath im Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) kein Blatt vor den Mund.

Im November hatte Vorstandsvorsitzender Matthias Hartmann auf der Mitgliederversammlung mit einem Satz zu den Finanzen aufhorchen lassen. Schonungslos offen sagte er damals: "Stand heute geht uns im März das Geld aus. Wir haben nur noch drei Monate, um Liquidität zu schaffen." Nun ist der Winter vorbei und der Frühling ist ins Land gezogen. Und wie schaut´s nun am Schönbusch aus, oder salopp gefragt: Ist noch Geld da? Auf FuPa-Nachfrage erklärt Melanie Grün-Schmidt, Leiterin Medien und Kommunikation beim SVA: "Ich kann mitteilen, dass sich die Lage etwas entspannt hat, auch wenn wir noch nicht über den Berg sind und im wirtschaftlichen Bereich weiter hart arbeiten müssen." Sportlich und finanziell - es bleiben bewegte Tage für den Traditionsklub aus Mainfranken...