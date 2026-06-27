Finalturnier: MSV-Trainer kritisiert den WDFV scharf

MSV-Trainer Springob kritisiert den WDFV – Foto: Marcel Eichholz

Gleich zwei Duisburger Teilnehmer beim neuen Finalturnier um die Westdeutsche Meisterschaft der B-Junioren, das zudem noch in der Sportschule Wedau über die Bühne ging: Das sollte doch für gute Stimmung sorgen. Das traf hauptsächlich für den VfB Homberg zu, der vor dem Beginn des „Final 6“ verdientermaßen als Niederrheinmeister geehrt wurde – ein Erfolg, mit dem so nicht zu rechnen war. Auch Fortuna Köln als Meister am Mittelrhein und der SV Lippstadt 08 als Titelträger Westfalens wurden ausgezeichnet.

„Ich kann so etwas überhaupt nicht nachvollziehen und werde das dem Westdeutschen Fußball-Verband auch genauso mitteilen“, sagt MSV-Trainer Fabian Springob. „Dann bekommt man gesagt, dass das in einer NLZ-Liga nicht so wichtig sei. Dann fragt man sich, warum ein Finalturnier ausgerichtet wird, wenn es nicht so wichtig ist. So etwas macht etwas mit den Jungs. Das ist einfach respektlos“, so der Coach. So schwanden bei den Jungzebras die Hemmungen, dieses Turnier nur als Saisonabschlussveranstaltung zu sehen. „Wir haben allen Jungs gleichmäßige Einsatzzeiten gegeben, auch denen, die im Saisonverlauf weniger zum Zuge kamen, und denen, die den Verein nun verlassen werden.“ Insgesamt werden sieben Spieler aus dem Meisterkader in die U-17-Mannschaft des MSV aufrücken; einige andere schließen sich anderen Vereinen an wie Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen und dem SC Paderborn 07.

Der VfB Homberg verkaufte sich derweil stark – obwohl der Niederrheinmeister auf große Teile des Erfolgskaders nicht zurückgreifen konnte. Da die A-Junioren vom Rheindeich aus der Niederrheinliga abgestiegen sind, haben viele Spieler den VfB reichlich spontan verlassen. „Wir haben daher acht Jungs aus unserer U16-Mannschaft eingesetzt, die in der Grenzlandliga gespielt hat“, berichtet Trainer Michael von Zabiensky.