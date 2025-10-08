Finalteilnehmer gesucht – Überraschungen im Münchner Pokal?

Heufeld streicht als letzter A-Klassist im Pokal die Segel. Gegen Bruckmühl unterlag die DJK knapp mit 0:2.

Der drei Ligen höher spielende SVB ging früh in Front. Lukas Steidl traf vor über 200 Fans nach 20 Minuten. Den erlösenden zweiten Treffer erzielte der Bezirksligist erst in der 89. Minute durch Patrick Kunze. Die Freude über die Final-Teilnehme zeigte Bruckmühl auf Instagram. In der Story postete der SVB ein Bild der Spieler mit der Unterschrift: „Derbysieger.“ Letztmals trafen Bruckmühls Erste und Heufelds Erste in der Liga übrigens 2011 aufeinander. Damals gewann der SVB mit 6:2 (Quelle: FuPa-Datenbank).

SV DJK Heufeld – SV Bruckmühl 0:2

SV DJK Heufeld: Fabian Theissen, Simon Wagner, Luis Steinbauer (85. Ivan Tomic), Felix Walz, Maximilian Schmitz, Florim Prapashtica (75. Luca Di Michele), Paul Philippi (77. Marinus Wallner), Rafael Kokesch, Furkan Kökten, Luca Romano, Thomas Hazelwood - Trainer: Hans Waldhör

SV Bruckmühl: Manuel Aigner, Michael Kraxenberger, Philipp Keller, Tobias Bloier, Lukas Helldobler, Patrick Kunze, Andreas Wechselberger, Johannes Wagener, Marlon Radzynski, Michele Cosentino, Lukas Steidl - Trainer: Mike Probst

Schiedsrichter: Stefan Rettenbeck - Zuschauer: 220

Tore: 0:1 Lukas Steidl (20.), 0:2 Patrick Kunze (89.)