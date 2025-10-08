 2025-10-02T08:44:29.515Z

Pokal
Der FC Fürstenried schlug im Pokal nach dem TSV Turnerbund (Foto), die DJK Pasing und die Münchner Kickers. – Foto: Sascha Hecken

Finalteilnehmer gesucht – Überraschungen im Münchner Pokal?

Final-Teilnehmer in zwei Kreisen gesucht – Waldeck und VfB vor schweren Aufgabe

Flutlicht-Spiele im Kreispokal: Sieben Duelle stehen in Oberbayern in dieser Woche auf dem Programm. Fünf davon heute am Mittwoch. Während in München zwei Bezirksligisten und zwei Kreisligisten um ein Viertelfinal-Ticket spielen, suchen die Kreise Inn/Salzach und Zugspitze ihre Finalteilnehmer. Die Pokalduelle auf einen Blick.

  • Info: Die Pokal-Kreissieger qualifizieren sich für die Hauptrunde des Toto-Pokals und können dort auch auf die Profi-Teams treffen.

Final-Teilnehmer gesucht im Kreis Inn/Salzach: Letzter A-Klassist aus Oberbayern scheitert an Bruckmühl

Gestern, 19:30 Uhr
SV DJK Heufeld
SV DJK HeufeldDJK Heufeld
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
0
2
Abpfiff

Heufeld streicht als letzter A-Klassist im Pokal die Segel. Gegen Bruckmühl unterlag die DJK knapp mit 0:2.

Der drei Ligen höher spielende SVB ging früh in Front. Lukas Steidl traf vor über 200 Fans nach 20 Minuten. Den erlösenden zweiten Treffer erzielte der Bezirksligist erst in der 89. Minute durch Patrick Kunze. Die Freude über die Final-Teilnehme zeigte Bruckmühl auf Instagram. In der Story postete der SVB ein Bild der Spieler mit der Unterschrift: „Derbysieger.“ Letztmals trafen Bruckmühls Erste und Heufelds Erste in der Liga übrigens 2011 aufeinander. Damals gewann der SVB mit 6:2 (Quelle: FuPa-Datenbank).

SV DJK Heufeld – SV Bruckmühl 0:2
SV DJK Heufeld: Fabian Theissen, Simon Wagner, Luis Steinbauer (85. Ivan Tomic), Felix Walz, Maximilian Schmitz, Florim Prapashtica (75. Luca Di Michele), Paul Philippi (77. Marinus Wallner), Rafael Kokesch, Furkan Kökten, Luca Romano, Thomas Hazelwood - Trainer: Hans Waldhör
SV Bruckmühl: Manuel Aigner, Michael Kraxenberger, Philipp Keller, Tobias Bloier, Lukas Helldobler, Patrick Kunze, Andreas Wechselberger, Johannes Wagener, Marlon Radzynski, Michele Cosentino, Lukas Steidl - Trainer: Mike Probst
Schiedsrichter: Stefan Rettenbeck - Zuschauer: 220
Tore: 0:1 Lukas Steidl (20.), 0:2 Patrick Kunze (89.)

Heute, 19:30 Uhr
TuS Traunreut
TuS TraunreutTuS Traunreu
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
19:30

Zwei Duelle im Kreis München im Kreispokal: Bezirksliga-Teams bei Kreisligisten im Einsatz

Heute, 19:30 Uhr
FC Fürstenried
FC FürstenriedFC Fürstenried
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
19:30

Heute, 19:30 Uhr
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
SV Akgüney Spor München
SV Akgüney Spor MünchenSV Akgü Spor
FC Neuhadern München
FC Neuhadern MünchenFC Neuhadern
19:30

Zur Info: Das letzte Achtelfinale, Feldmoching gegen Alemannia, findet erst am 15. Oktober statt. Qualifiziert für das Viertelfinale sind bereits der SV München West, der SV Untermenzing, Nord München-Lerchenau und Eintracht München.

Mi., 15.10.2025, 19:00 Uhr
SpVgg Feldmoching
SpVgg FeldmochingFeldmoching
FC Alemannia München
FC Alemannia MünchenAlemannia M.
19:00

Pokal-Doppelpack im Kreis Zugspitze: Kreisliga-Teams reisen als Favorit an

Heute, 19:30 Uhr
TSV Alling
TSV AllingAlling
SV Fuchstal
SV FuchstalSV Fuchstal
19:30

Heute, 19:30 Uhr
SG Ascholding / FA Thanning
SG Ascholding / FA ThanningSG Ascholding
SV Münsing Ammerland
SV Münsing AmmerlandSV Münsing
19:30

