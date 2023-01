Finaltage beim Dachauer Hallenmasters: Überraschen Arnbach und Ampermoching weiter? Drei Qualifikationsrunden wurden absolviert

Es geht in die Schlussphase des 21. Dachauer Hallenmasters – des Herbert Reischl Junior Gedächtnis Turniers um den VR-Cup.

Dachau – Nach drei sehr spannenden und mit fußballerischen Leckerbissen gespickten drei Qualifikationsrunden mit 770 Fans geht es am morgigen Freitag, 6. Januar, in der Georg-Scherer-Halle um das Weiterkommen in den großen Finaltag.

Aus den 16 Teams, die sich aus den drei Quali-Runden qualifiziert haben, geht es in vier Vierer-Gruppen, in denen jeder gegen jeden antritt, um das große Finale am Samstag, 7. Januar. Aus den vier Vierergruppen qualifizieren sich nur die beiden jeweils Ersten und Zweiten für den großen Finaltag.

Überzeugen die Favoriten?

Gespannt darf man sein, wie sich die Favoriten der TSV 1865 Dachau I (Bayernligist), ASV Dachau (Landesliga), der Seriensieger TSV Eintracht Karlsfeld I (Landesliga) und der SC Oberweikertshofen (Landesliga) schlagen werden. Mit den besten Auftritt der sogenannten Kleinen hatte der Kreisligist SpVgg Erdweg am ersten Qualifikationstag.

Gespannt darf man auch auf die Legenden/Allstars sein, die sich am zweiten Qualifikationstag mit nur einem Sieg schwergetan haben, sich überhaupt zu qualifizieren.

SV Ampermoching ist die bisherige Überraschung