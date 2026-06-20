 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Finaltag der Junioren: Je zwei Titel gehen nach Halle und Magdeburg

Junioren-Landespokal +++ Von den D- bis zu den A-Junioren wurden am Samstag die Titel vergeben

von Kevin Gehring · Gestern, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Anne Weimer

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Halberstadt

Vier Endspiele, vier Pokale - aufgeteilt auf die beiden größten Städte in Sachsen-Anhalt. Beim Finaltag der Junioren des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt im Sportpark Thalheim gingen am Sonnabend je zwei Titel nach Halle und nach Magdeburg.

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D-Junioren-Landespokal

Gestern, 10:00 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
3
1

Das erste Pokalfinale in Thalheim steigt am Sonnabend bereits um 10 Uhr. Dann spielen der MSV Börde und der VfL Halle 96 den neuen Pokalsieger der D-Junioren aus. Die Hallenser, die im Achtelfinale bereits den Titelverteidiger vom HFC eliminierten, setzten sich im Halbfinale knapp beim SV Arminia Magdeburg durch (2:1), der MSV Börde rang den VfB Sangerhausen in der Verlängerung mit 6:3 nieder.

C-Junioren-Landespokal

Gestern, 11:45 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
2
1

Im Endspiel der C-Junioren kommt es um 11:45 Uhr zum ewigen rot-weißen/blau-weißen Nachwuchs-Duell: Der Hallesche FC trifft auf den 1. FC Magdeburg. In der Endabrechnung der Regionalliga Nordost lag der FCM zwar einige Plätze vorne, die beiden direkten Duelle gingen aber mit 5:2 und 2:1 an den HFC. Wer hat am Sonnabend die Nase vorne?

B-Junioren-Landespokal

Gestern, 13:45 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
0
2
Abpfiff

>> Das Landespokal-Finale der U17 im Volksstimme-Livestream: (hier klicken)

>> Das Landespokal-Finale der U17 im MZ-Livestream: (hier klicken)

Nach dem überraschenden 1:0-Erfolg im Halbfinale gegen den 1. FC Magdeburg spielen die B-Junioren des VfB Germania Halberstadt um den Titel. Im Finale von Thalheim treffen die Germanen um 13:45 Uhr auf den Halleschen FC, der das Stadtderby im Halbfinale beim VfL Halle 96 mit 2:0 gewonnen hat. Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung übertragen das Landespokal-Finale der B-Junioren exklusiv im automatisierten und unkommentierten Livestream.

A-Junioren-Landespokal

Gestern, 16:15 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
0
4
Abpfiff

Zum Abschluss des Finaltages der Junioren sind die U19-Fußballer im Einsatz. Um 16:15 Uhr fordert der SV Arminia Magdeburg, der im Halbfinale sensationell im Elfmeterschießen gegen den Halleschen FC gewann, den 1. FC Magdeburg heraus. Dagegen zog der FCM mit einem 10:0-Erfolg ins Finale von Thalheim ein. Nicht nur deshalb und aufgrund des Ligenunterschieds sind die Blau-Weißen am Sonnabend klar favorisiert. Weil die Herren des SV Arminia am selben Tag noch um den Verbleib in der LOTTO-Landesliga Nord spielen, werden viele der besten Talente dort zum Einsatz kommen. Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung übertragen das Landespokal-Finale der A-Junioren exklusiv im automatisierten und unkommentierten Livestream