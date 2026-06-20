Finaltag der Junioren: Je zwei Titel gehen nach Halle und Magdeburg

Vier Endspiele, vier Pokale - aufgeteilt auf die beiden größten Städte in Sachsen-Anhalt. Beim Finaltag der Junioren des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt im Sportpark Thalheim gingen am Sonnabend je zwei Titel nach Halle und nach Magdeburg.
Das erste Pokalfinale in Thalheim steigt am Sonnabend bereits um 10 Uhr. Dann spielen der MSV Börde und der VfL Halle 96 den neuen Pokalsieger der D-Junioren aus. Die Hallenser, die im Achtelfinale bereits den Titelverteidiger vom HFC eliminierten, setzten sich im Halbfinale knapp beim SV Arminia Magdeburg durch (2:1), der MSV Börde rang den VfB Sangerhausen in der Verlängerung mit 6:3 nieder.
Im Endspiel der C-Junioren kommt es um 11:45 Uhr zum ewigen rot-weißen/blau-weißen Nachwuchs-Duell: Der Hallesche FC trifft auf den 1. FC Magdeburg. In der Endabrechnung der Regionalliga Nordost lag der FCM zwar einige Plätze vorne, die beiden direkten Duelle gingen aber mit 5:2 und 2:1 an den HFC. Wer hat am Sonnabend die Nase vorne?
Nach dem überraschenden 1:0-Erfolg im Halbfinale gegen den 1. FC Magdeburg spielen die B-Junioren des VfB Germania Halberstadt um den Titel. Im Finale von Thalheim treffen die Germanen um 13:45 Uhr auf den Halleschen FC, der das Stadtderby im Halbfinale beim VfL Halle 96 mit 2:0 gewonnen hat. Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung übertragen das Landespokal-Finale der B-Junioren exklusiv im automatisierten und unkommentierten Livestream.
Zum Abschluss des Finaltages der Junioren sind die U19-Fußballer im Einsatz. Um 16:15 Uhr fordert der SV Arminia Magdeburg, der im Halbfinale sensationell im Elfmeterschießen gegen den Halleschen FC gewann, den 1. FC Magdeburg heraus. Dagegen zog der FCM mit einem 10:0-Erfolg ins Finale von Thalheim ein. Nicht nur deshalb und aufgrund des Ligenunterschieds sind die Blau-Weißen am Sonnabend klar favorisiert. Weil die Herren des SV Arminia am selben Tag noch um den Verbleib in der LOTTO-Landesliga Nord spielen, werden viele der besten Talente dort zum Einsatz kommen. Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung übertragen das Landespokal-Finale der A-Junioren exklusiv im automatisierten und unkommentierten Livestream