Menzingen. Am Karsamstag, 19. April 2025, findet die vierte Auflage des Finaltags der Junioren beim SV Blau-Weiß Menzingen statt. In den Endspielen der C-Junioren (11 Uhr), B-Junioren (13.30 Uhr) und A-Junioren (16.30 Uhr) werden die Pokalsieger der Saison 2024/25 ermittelt.

Den Finaltag der Junioren eröffnen die C-Junioren des Karlsruher SC und der TSG Hoffenheim. Die Titelverteidiger aus dem Wildpark bezwangen ihren letztjährigen Finalgegner SV Sandhausen diesmal bereits in der Runde der letzten Vier trotz frühen Rückstands mit 2:1. Die TSG hatte mit dem SV Waldhof Mannheim im Halbfinale leichteres Spiel und zog durch ein 5:1 ungefährdet ins Finale ein. Im Duell des Oberligaspitzenreiters gegen den Regionalligisten kommt den Hoffenheimern die Favoritenrolle zu. Ob sie dieser gerecht werden oder der KSC seinen Titel verteidigen kann, erfahren wir im Finale der C-Junioren ab 11 Uhr.

Im Anschluss steht um 13.30 Uhr das Endspiel der B-Junioren auf dem Programm. Auch hier sind die Wildpark-Jungs am Start und treffen ebenfalls als Titelverteidiger auf den SV Sandhausen. Spannend machte es der KSC im Semifinale, als er an der heimischen Fasanengartenmauer einen 0:2-Pausenrückstand gegen die TSG Hoffenheim in einen 3:2-Erfolg drehte und sich damit das erste Finalticket sicherte. Das zweite schnappte sich der SV Sandhausen im Duell mit seiner eigenen zweiten Mannschaft. So treffen im Finale zwei Teams aus verschiedenen Gruppen der DFB-Nachwuchsliga aufeinander, was einen spannenden Pokalfight erwarten lässt.