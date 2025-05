Finaltag der Frauen und Mädchen in Münchingen: 3 Pokale, ein Feiertag

Wenn die zwei besten Frauenmannschaften Württembergs aufeinander treffen, kann das nur eines bedeuten: das Finale des wfv-Pokals der Frauen steht an. Dabei treffen die Regionalliga-Meisterinnen des VfB Stuttgart auf niemand Geringeren als die Oberliga-Meisterinnen des VfL Herrenberg. Anpfiff ist am 29. Mai 2025 (Christi Himmelfahrt) um 16.00 Uhr im Stadion des TSV Münchingen. Die Pokal-Endspiele der C-Juniorinnen (11.00 Uhr) und der B-Juniorinnen (13.30 Uhr) komplettieren den (Fußball-)Feiertag.

Auch in diesem Jahr dürfen sich alle Fans auf ein echtes Highlight des württembergischen Frauenfußballs freuen. Mit den Frauen des VfB Stuttgart stehen nicht nur die Titelverteidigerinnen, sondern auch die Zweitliga-Aufsteigerinnen im Finale. Die Stuttgarterinnen reisen dabei mit einem gehörigen Maß an Selbstvertrauen an. Mit 24 Siegen und 2 Unentschieden aus den bisherigen 27 Saison-Pflichtspielen werden die Stuttgarterinnen alles dafür tun, das Double einzufahren.

B-Juniorinnen: TSV Münchingen vs. VfB Stuttgart

Bevor es beim Verbandspokal der Frauen ernst wird, duellieren sich der TSV Münchingen und der VfB Stuttgart ab 13.30 Uhr bei den B-Juniorinnen um den begehrten Titel. Die Mädels des TSV Münchingen konnten souverän den Klassenerhalt in der EnBW-Oberliga Baden-Württemberg sichern, während die Mädels des VfB Stuttgart ihren Titel verteidigen konnten und somit als Meisterinnen das Double anstreben. In zwei Partien gegen die VfB-Mädels gab es für die Münchingerinnen bislang nichts zu holen, wobei sie nun auf den Heimvorteil und die Unterstützung der Fans zählen können. Die VfB-Talente wollen hingegen nach der dritten Finalteilnahme in Folge den Pokal erstmals in die Höhe reißen. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichterin Hannah Rapp und ihren Assistentinnen Theresa Hug und Kira Hofer. Wer wohl am Ende den Verbandspokal mit nach Hause nehmen wird?

C-Juniorinnen: SG Stuttgart-West vs. TURA Untermünkheim

Den Auftakt in Münchingen machen am 29. Mai um 11.00 Uhr die C-Juniorinnen der SG Stuttgart-West und des TURA Untermünkheim. Während sich die Mädels der SG Stuttgart-West im Halbfinale im Elfmeterschießen gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen durchsetzen konnten, haben die Mädels aus Untermünkheim im Pokal noch kein einziges Gegentor kassiert. Geleitet wird die Partie von der Schiedsrichterin Tamara Langwisch.

Wir wünschen allen Spielerinnen und Fans viel Spaß und ein erfolgreiches Finale im wfv-Pokal!