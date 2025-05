Finaltag der Frauen und Mädchen in Münchingen: 3 Pokale, ein Feiertag

Wenn Pokale vergeben werden, darf Spannung nicht fehlen – und die ist am 29. Mai in Münchingen garantiert. Denn am Finaltag der Frauen und Mädchen im wfv-Pokal stehen gleich drei Titelentscheidungen auf dem Programm: Die C- und B-Juniorinnen machen den Auftakt, um 16.00 Uhr kommt es dann zum großen Showdown der Frauen.