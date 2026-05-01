Finaltag der Frauen: Alle drei Endspiele von Wolfen im Livestream

Übertragen wird das Finale der U17-Talente im automatisierten und unkommentierten Livestream auf volksstimme.de und mz.de.

Regionalklasse 4 gegen Regionalklasse 1 heißt es am Freitagmittag im zweiten Endspiel des Tages. Der FC RSK Freyburg und der Eilslebener SV feiern im direkten Duell um 13 Uhr jeweils ihre Final-Premiere.

„Dieses Finale ist der absolute Höhepunkt einer bislang sehr erfolgreichen Saison – nicht zuletzt, weil wir gute Chancen haben, unseren Titel als Staffelsieger aus der vergangenen Spielzeit zu verteidigen“, sagt Freyburg-Coach Daniel Keller gegenüber dem FSA. Für die Mannschaft und den gesamten Verein hätte der Finaleinzug „eine historische Bedeutung“, so Keller weiter: „Wir gehen ohne Druck, aber mit der nötigen Anspannung und Vorfreude in dieses Endspiel und wollen jede Minute auf dem Platz bewusst genießen.“

Genießen wollen auch die Fußballerinnen aus der Börde das Endspiel von Wolfen. „Erst einmal freuen wir uns auf eine bisher einmalige Chance, mit den Mädels um den Pokal in einem Finale kämpfen zu dürfen“, erklärt ihr Trainer Christian Jakobs. „Sowohl für unsere Damen, als auch für viele Anhänger des Vereins, die uns auf dem bisherigen Weg begleitet und unterstützt haben, kann das ein ganz besonderer Tag werden“, so Jakobs weiter.

Der Fußballverband Sachsen-Anhalt überträgt das Finale um den FSA-Kleinfeldpokal auf dem eigenen Youtube-Kanal.