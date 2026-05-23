Finaltag der Amateure ohne den FC Büderich

Der FC Büderich hätte gerne das Finale um den Niederrheinpokal bestritten. – Foto: Hubert Wilschrey

Der Finaltag der Amateure dürfte am Samstag beim FC Büderich 02 schmerzhafte Gefühle auslösen. Während zahlreiche Amateurvereine bundesweit um den Einzug in den DFB-Pokal spielen, bleibt dem Oberligisten aus Meerbusch nur die Zuschauerrolle. Dabei war der Traum von der ersten Hauptrunde greifbar nahe.

Im Halbfinale des Niederrheinpokals scheiterten die Büdericher Ende März unglücklich im Elfmeterschießen am SC St. Tönis. Nun tritt der damalige Gegner am Samstag um 15.30 Uhr im Finale gegen den MSV Duisburg an. Gespielt wird vor großer Kulisse in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg. Da sich die Zebras als Tabellenvierter der 3. Liga bereits über diesen Weg für den DFB-Pokal qualifiziert haben, steht auch für Finalgegner St. Tönis die Teilnahme an der ersten Hauptrunde fest. Eine Konstellation, die die Enttäuschung rund um den Eisenbrand verstärkt. „Das tut extrem weh“, sagt der FCB-Vorsitzende Benedikt Niesen. „Wenn man so knapp im Elfmeterschießen scheitert und das Gefühl hatte, dass man es vielleicht sogar etwas mehr verdient gehabt hätte, schmerzt das besonders.“

Für den FCB wäre der Einzug in den DFB-Pokal nicht nur emotional ein historischer Erfolg gewesen. Auch wirtschaftlich hätte der Verein erheblich profitiert. Niesen geht von möglichen Zusatzeinnahmen in Höhe von mehr als 250.000 Euro aus – zusammengesetzt aus DFB-Prämien, Zuschauereinnahmen, Sponsoring und TV-Vermarktung. „Für einen Oberligisten ist das eine außergewöhnlich hohe Summe“, unterstreicht Niesen. Vor allem überwiegt aber die verpasste sportliche Chance. „So etwas schafft man wahrscheinlich nur einmal im Leben“, sagt Niesen. Allein die Vorstellung, den eigenen Verein bei der DFB-Pokal-Auslosung im Fernsehen zu sehen, wäre etwas Einmaliges gewesen.