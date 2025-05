Finaltag der Amateure: Endspiel-Konferenz der ARD feiert Jubiläum

Die Berichterstattung von Deutschlands größtem Amateurfußballevent startet am Samstag, den 24. Mai um 12:00 Uhr. Die Übertragung der 20 Landespokalendspiele, in denen es für die Finalisten neben dem Titel auch um die begehrten Startplätze für die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal 2025/2026 geht, gliedert sich in drei Teilkonferenzen mit vier verschiedenen Anstoßzeiten. Die ersten sechs Begegnungen werden um 12:30 Uhr angepfiffen. Der zweite Übertragungsblock beginnt um 14:30 Uhr mit sieben weiteren Partien. Die verbliebenen sieben Landespokalendspiele in der dritten Livekonferenz teilen sich auf die Anstoßzeiten um 16:30 Uhr (vier Partien) und 17:30 Uhr (vier Partien, alle ohne Verlängerung) auf. Die Übertragung des Finaltags der Amateure endet um 20:00 Uhr. Das Landespokalendspiel des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW) wird wegen der DFB-Pokal-Finalteilnahme von Arminia Bielefeld zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen und kein Teil der ARD-Konferenz sein.