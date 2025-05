Finaltag der Amateure: Endspiel im WFV-Pokal zeitgenau angesetzt

Das württembergische Finale im DB Regio-wfv-Pokal zwischen der TSG Balingen Fußball und der SG Sonnenhof Großaspach wird um 14.30 Uhr angepfiffen.



Hochklassiger Amateurfußball aus 20 Stadien - in drei Zeit-Blöcken

Die Berichterstattung von Deutschlands größtem Amateurfußball-Event in der ARD-Konferenz startet am Samstag, 24. Mai um 12.00 Uhr. Die Übertragung der 20 Landespokal-Endspiele gliedert sich in drei Teilkonferenzen mit vier verschiedenen Anstoßzeiten.



Die ersten sechs Begegnungen werden am 24. Mai um 12.30 Uhr angepfiffen. Der zweite Übertragungsblock beginnt um 14:30 Uhr mit sieben weiteren Partien, darunter das württembergische DB Regio-wfv-Pokalfinale zwischen der TSG Balingen Fußball und der SG Sonnenhof Großaspach. Die verbliebenen sieben Landespokalendspiele in der dritten Livekonferenz teilen sich auf die Anstoßzeiten um 16.30 Uhr (vier Partien) und 17.30 Uhr (vier Partien, alle ohne Verlängerung) auf. Die Übertragung des Finaltags der Amateure endet um 20.00 Uhr.



Für die Finalisten geht es neben dem Pokalsieg auch um die begehrten Startplätze für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal 2025/2026. So durfte der VfR Aalen als DB Regio-wfv-Pokalsieger 2023/24 in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde den FC Schalke 04 in der ausverkauften Centus-Arena begrüßen.



Der Finaltag der Amateure als Erfolgsformat

Peter Frymuth, Präsident Fußballverband Niederrhein und DFB-Vizepräsident Spielbetrieb und Fußballentwicklung, sagt: „Die Übertragung der Landespokalendspiele in der Livekonferenz der ARD bietet dem Amateurfußball eine einzigartige mediale Bühne. Dass der Finaltag nun sein zehnjähriges Jubiläum feiert, macht uns alle stolz. Der Amateurfußball bekommt damit die Aufmerksamkeit, die er verdient. Die Jubiläums-Ausgabe des Finaltags wird wieder für Begeisterung und denkwürdige Momente sorgen“.



ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky betont: „Der Finaltag der Amateure ist ein Erfolgsformat, das Highlights für jeden Fußballfan bereithält. Wir freuen uns sehr, die Übertragung bereits im zehnten Jahr in Folge umsetzen zu dürfen. Die Jubiläumsausgabe des Finaltags der Amateure wird die beeindruckende Stimmung aus den Endspielstadien auch in diesem Jahr wieder zu unserem Millionen-Publikum im Ersten und in der ARD Mediathek transportieren.“



Alle Spiele und Anstoßzeiten im Überblick

12.30 Uhr