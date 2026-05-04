Finaltag der Amateure: Anstoßzeiten stehen fest

Der Finaltag der Amateure ist terminiert. In Weingarten treffen erneut der TSV Schott Mainz und der FK Pirmasens aufeinander. – Foto: Michael Fink (Archiv)

Die Ansetzung für den „Finaltag der Amateure“ steht. Am 23. Mai um 13.30 Uhr trifft der TSV Schott Mainz im Endspiel des Verbandspokals auf den FK Pirmasens. Das lässt genügend Zeit zum Ausschlafen und Feiern. „Die optimale Mischung“, findet TSV-Trainer Samuel Horozovic.

Gespielt wird im pfälzischen Weingarten, wie schon voriges Jahr. Damals gewann der FKP das Duell 2:1, Anstoß war 12.30 Uhr. Ihren 3:0-Finalsieg gegen „die Klub“ anno 2022 heimsten die Mainzer ab 14.15 Uhr ein. Es war der Auftakt zum Titel-Hattrick. Damals strandete der TSV-Tross eine knappe Stunde vor Anstoß im Verkehrschaos des 1.800-Einwohner-Dorfs. Bei der Anreise voriges Jahr, pünktlich 100 Minuten vor Spielbeginn, nahm der Fan-Bus Schaden. Aller guten Dinge sind drei? Die Mainzer werden es hoffen.

Mit je einem großen Bus für Mannschaft und Staff sowie die Fans und einem 17er-Bus zusätzlich reisen die Schottler an. Sitzplatztickets haben die Clubs verteilt, Stehplatzkarten sind auf Vereinsticket.de erhältlich . Schade findet Horozovic die Ansetzung an Pfingsten, denn das wird Dutzende sangesfreudige Jugendspieler kosten. Zumal die U19 parallel in Fürth auf den DFB-Liga-Erhalt hofft.

Liveübertragung in der ARD

Die Berichterstattung zur Live-Konferenz in der ARD beginnt um 11.20 Uhr. Die Übertragung der 21 Landespokalendspiele, in denen es für die Finalisten neben dem Titel auch um die begehrten Startplätze für den DFB-Pokal 2026/2027 geht, gliedert sich in drei Teilkonferenzen mit vier verschiedenen Anstoßzeiten. Die Berichterstattung endet um 18.55 Uhr und leitet direkt zum 83. DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart über.

Durch Neuerungen bei der technischen Umsetzung wird die TV-Konferenz durch ein Livestream-Angebot mit 16 Einzelspielen in der ARD-Mediathek, auf sportschau.de und den Online-Portalen der Landesrundfunkanstalten ergänzt. Dazu werden erstmalig vier Partien live und in voller Länge auf DFB.TV übertragen. Welche Spiele das sind, wurde noch nicht mitgeteilt.

Die Ansetzungen in der Übersicht:

11:30 Uhr:

Badischer Fußballverband: VfR Mannheim (Oberliga Baden-Württemberg) – SV Waldhof Mannheim (3. Liga)

Berliner Fußball-Verband: VSG Altglienicke (Regionalliga Nordost) – BFC Dynamo (Regionalliga Nordost)

Bremer Fußball-Verband: Leher TS (Bremen-Liga) – SV Hemelingen (Bremen-Liga)

Hamburger Fußball-Verband: SC Vorwärts Wacker 04 (Oberliga Hamburg) – Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club (Oberliga Hamburg)

Fußball-Landesverband Brandenburg: FC Energie Cottbus (3. Liga) – VfB Krieschow (NOFV-Oberliga Süd)

Schleswig-Holsteinischer Fußballverband: SV Todesfelde (Oberliga Schleswig-Holstein) – 1. FC Phönix Lübeck (Regionalliga Nord)

Thüringer Fußball-Verband: FC Carl Zeiss Jena (Regionalliga Nordost) - ZFC Meuselwitz (Regionalliga Nordost)

13:30 Uhr:

Fußballverband Rheinland: TuS Koblenz (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) – SV Eintracht Trier (Regionalliga Südwest)

Fußballverband Sachsen-Anhalt: VfB Germania Halberstadt (NOFV-Oberliga Süd) - Hallescher FC (Regionalliga Nordost)

Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern: SV Pastow (Verbandsliga) - F.C. Hansa Rostock (3. Liga)

Niedersächsischer Fußballverband: Lüneburger SK Hansa (Oberliga Niedersachsen) – TuS Bersenbrück (Oberliga Niedersachsen)

Südbadischer Fußballverband: Bahlinger SC (Regionalliga Südwest) – FC 08 Villingen (Oberliga Baden-Württemberg)

Südwestdeutscher Fußballverband: TSV Schott Mainz (Regionalliga Südwest) – FK Pirmasens (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)

15:30 Uhr:

Fußball-Verband Mittelrhein: Fortuna Köln (Regionalliga West) – Viktoria Köln (3. Liga)

Fußballverband Niederrhein: MSV Duisburg (3. Liga) - SC St. Tönis (Oberliga Niederrhein)

Sächsischer Fußball-Verband: FSV Zwickau (Regionalliga Nordost) – FC Erzgebirge Aue (3. Liga)

Württembergischer Fußballverband: SV Stuttgarter Kickers (Regionalliga Südwest) - SG Sonnenhof Großaspach (Regionalliga Südwest)

16:30 Uhr:

Bayerischer Fußball-Verband: Würzburger Kickers (Regionalliga Bayern) – TSV 1860 München (3. Liga)

Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen: SC Verl (3. Liga) – Sportfreunde Lotte (Regionalliga West)

Hessischer Fußball-Verband: SV Wehen Wiesbaden (3. Liga) - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Regionalliga Südwest)