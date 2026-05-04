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Finaltag der Amateure: Alle Spiele in der Übersicht
Am Finaltag der Amateure geht es in 21 Endspielen nicht nur um den prestigeträchtigen Pokalsieg, für die meisten Teilnehmer steht dabei auch ein Ticket für den DFB-Pokal auf dem Spiel. FuPa stellt euch das vollgepackte Programm am 23. Mai vor.
von Markus Becker · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Der Finaltag der Amateure steigt am Samstag, 23. Mai. – Foto: Carlos Albuquerque
Gipfelnd im Highlight des DFB-Pokalendspiels am Abend, steht der 23. Mai ganz im Zeichen der 21 Landespokalendspiele. Auch in diesem Jahr ist der Finaltag der Amateure in Gänze im Programm der ARD zu sehen. Aufgeteilt sind die Endspiele auf vier verschiedene Anstoßzeiten.
Die jeweiligen Matchverlinkungen auf FuPa werden in diesem Text, sobald verfügbar, hinterlegt.