 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Finaltag der Amateure: Alle Spiele in der Übersicht

Am Finaltag der Amateure geht es in 21 Endspielen nicht nur um den prestigeträchtigen Pokalsieg, für die meisten Teilnehmer steht dabei auch ein Ticket für den DFB-Pokal auf dem Spiel. FuPa stellt euch das vollgepackte Programm am 23. Mai vor.

von Markus Becker · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Der Finaltag der Amateure steigt am Samstag, 23. Mai.
Der Finaltag der Amateure steigt am Samstag, 23. Mai. – Foto: Carlos Albuquerque

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Gipfelnd im Highlight des DFB-Pokalendspiels am Abend, steht der 23. Mai ganz im Zeichen der 21 Landespokalendspiele. Auch in diesem Jahr ist der Finaltag der Amateure in Gänze im Programm der ARD zu sehen. Aufgeteilt sind die Endspiele auf vier verschiedene Anstoßzeiten.

Die jeweiligen Matchverlinkungen auf FuPa werden in diesem Text, sobald verfügbar, hinterlegt.

11.30 Uhr:

  • Baden: VfR Mannheim (Oberliga Baden-Württemberg) – SV Waldhof Mannheim (3. Liga) - Carl-Benz-Stadion
  • Berlin: : VSG Altglienicke (Regionalliga Nordost) – BFC Dynamo (Regionalliga Nordost) - Mommsenstadion
  • Bremen: Leher TS (Bremen-Liga) – SV Hemelingen (Bremen-Liga) - Marko Mock Arena
  • Hamburg: SC Vorwärts Wacker 04 (Oberliga Hamburg) – Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club (Oberliga Hamburg) - Stadion Hoheluft
  • Brandenburg: FC Energie Cottbus (3. Liga) – VfB Krieschow (NOFV-Oberliga Süd) -LEAG Energie Stadion
  • Schleswig-Holstein: SV Todesfelde (Oberliga Schleswig-Holstein) – 1. FC Phönix Lübeck (Regionalliga Nord) - Joda-Sportpark
  • Thüringen: FC Carl Zeiss Jena (Regionalliga Nordost) – ZFC Meuselwitz (Regionalliga Nordost) - ad hoc Arena im Ernst

13:30 Uhr:

  • Rheinland: TuS Koblenz (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) – SV Eintracht Trier (Regionalliga Südwest) - Moselstadion
  • Sachsen-Anhalt: VfB Germania Halberstadt (NOFV-Oberliga Süd) - Hallescher FC (Regionalliga Nordost) - Leuna-Chemie-Stadion
  • Mecklenburg-Vorpommern: SV Pastow (Verbandsliga) – F.C. Hansa Rostock (3. Liga) -Volksstadion
  • Niedersachsen: Lüneburger SK Hansa (Oberliga Niedersachsen) – TuS Bersenbrück (Oberliga Niedersachsen) - August-Wenzel-Stadion
  • Südbaden: Bahlinger SC (Regionalliga Südwest) – FC 08 Villingen (Oberliga Baden-Württemberg) - Karl-Heitz-Stadion
  • Südwest: TSV Schott Mainz (Regionalliga Südwest) – FK Pirmasens (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) - Arena Weingarten

15:30 Uhr:

  • Mittelrhein: S.C. Fortuna Köln (Regionalliga West) – Viktoria Köln (3. Liga) - Sportpark Höhenberg
  • Niederrhein: MSV Duisburg (3. Liga) – SC St. Tönis (Oberliga Niederrhein) -Schauinsland-Reisen-Arena
  • Sachsen: FSV Zwickau (Regionalliga Nordost) – FC Erzgebirge Aue (3. Liga) - GGZ Arena
  • Württemberg: SV Stuttgarter Kickers (Regionalliga Südwest) – SG Sonnenhof Großaspach (Regionalliga Südwest) - Gazi-Stadion auf der Waldau

16:30 Uhr:

  • Bayern: Würzburger Kickers (Regionalliga Bayern) – TSV 1860 München (3. Liga) - AKON ARENA
  • Westfalen: SC Verl (3. Liga) – Sportfreunde Lotte (Regionalliga West) - Sportclub-Arena
  • Hessen: SV Wehen Wiesbaden (3. Liga) – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Regionalliga Südwest) -Stadion am Bieberer Berg
  • Saarland: 1. FC Saarbrücken (3. Liga) – FC 08 Homburg (Regionalliga Südwest) - Ludwigsparkstadion

20 Uhr:

DFB-Pokal: FC Bayern München - VfB Stuttgart