Finaltag der Amateure: Alle Spiele in der Übersicht

Der Finaltag der Amateure steigt am Samstag, 23. Mai. – Foto: Carlos Albuquerque

Gipfelnd im Highlight des DFB-Pokalendspiels am Abend, steht der 23. Mai ganz im Zeichen der 21 Landespokalendspiele. Auch in diesem Jahr ist der Finaltag der Amateure in Gänze im Programm der ARD zu sehen. Aufgeteilt sind die Endspiele auf vier verschiedene Anstoßzeiten.