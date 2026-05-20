Finaltag der Amateure: alle Spiele, alle Ergebnisse 2026

Der Finaltag der Amateure findet am 23. Mai 2026 bereits zum elften Mal statt. 21 Verbandspokal-Endspiele werden in einer großen Konferenz der Sportschau in der ARD oder im Livestream übertragen. In dem jeweiligen Finale geht es nicht nur um den Sieg im Verbandspokal, sondern die Sieger stehen auch gesichert im DFB-Pokal 2026/27. Auf FuPa findet ihr zum Finaltag der Amateure alle Spiele, alle Ergebnisse und alle Ticker sowie Informationen zu Live-Streams und zur Sportschau-Konferenz in der Übersicht.

Hinweis: Am Niederrhein steht der SC St. Tönis ebenfalls im DFB-Pokal, weil der MSV Duisburg in der 3. Liga Rang vier belegt hat.