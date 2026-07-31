Finaltag beim Spandauer Bürgermeisterpokal 2026!

Am Sonntag steht der große Finaltag des diesjährigen Spandauer Bürgermeisterpokals im Sportpark Staaken an. Freut euch auf zwei spannende Begegnungen:
🕛 12:00 Uhr – Spiel um Platz 3
SF Kladow 🆚 SSC Teutonia (beide Landesliga)
🕑 14:00 Uhr – Finale
SC Staaken 🆚 Spandauer Kickers (beide Berlin Liga)
Bereits die Halbfinalspiele am Mittwoch lockten 320 Zuschauer an. Nun hoffen die Organisatoren gemeinsam mit Spandaus Bezirksbürgermeister Frank Bewig auf eine noch größere Kulisse zum großen Finaltag.
⚽ Kommt vorbei, unterstützt die Teams und erlebt packende Fußballspiele in toller Atmosphäre!
📍 Sportpark Staaken
Wir sehen uns am Sonntag! 🙌