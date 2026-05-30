Finalspiel um die Krone

Am Sonntag um 15:15 Uhr kommt es am Sportplatz am Ehrental in Roisdorf zum großen Endspiel der Kreisliga B1 Bonn: Roisdorf empfängt Rheindorf im direkten Duell um Meisterschaft und Aufstieg ins Bonner Oberhaus.

Die Ausgangslage ist einfach und gleichzeitig maximal brisant: Beide Teams kämpfen im direkten Duell um den Titel. Roisdorf braucht einen Sieg, um die Meisterschaft aus eigener Kraft zu sichern.

Rheindorf hat die etwas bessere Gesamtsituation im Saisonfinish: Bei einem Sieg ist man Meister, während ein Unentschieden die Spannung auf das letzte Spiel gegen die Lions verlängert, welches man dann gewinnen muss.