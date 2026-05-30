Finalspiel um die Krone

Am Sonntag um 15:15 Uhr kommt es am Sportplatz am Ehrental in Roisdorf zum großen Endspiel der Kreisliga B1 Bonn: Roisdorf empfängt Rheindorf im direkten Duell um Meisterschaft und Aufstieg ins Bonner Oberhaus.
Die Ausgangslage ist einfach und gleichzeitig maximal brisant: Beide Teams kämpfen im direkten Duell um den Titel. Roisdorf braucht einen Sieg, um die Meisterschaft aus eigener Kraft zu sichern.
Rheindorf hat die etwas bessere Gesamtsituation im Saisonfinish: Bei einem Sieg ist man Meister, während ein Unentschieden die Spannung auf das letzte Spiel gegen die Lions verlängert, welches man dann gewinnen muss.
Zusätzliche Spannung bringt die Aufstiegsregelung: Nur der Meister steigt sicher in die Kreisliga A auf. Ob der Vizemeister ebenfalls aufsteigt, ist noch offen und hängt von verschiedenen Faktoren in anderen Ligen ab. Genau deshalb wollen beide Teams den Titel unbedingt sichern.
Beide Mannschaften sind in der Rückrunde ungeschlagen und gehen entsprechend mit viel Selbstvertrauen in dieses Endspiel.
Am Ehrental steht damit ein echtes Saisonfinale bevor – mit Meisterschaft und Aufstieg als höchstem Einsatz