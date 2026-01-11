Finalsieg gegen FC Amberg: Inter verteidigt Stadtmeistertitel

Sie haben es wieder getan: Der SV Inter Bergsteig hat seinen Titel des Amberger Hallenstadtmeisters erfolgreich verteidigt. Eine stimmungsvolle Trimax-Halle sah am Samstagabend, wie der Bezirksligist im Endspiel den Ligakonkurrenten FC Amberg mit 1:0 in Schach hielt. Eine eng geführte Partie hätte bis zum Schluss auf beide Seiten kippen können. Letztlich hatte der Turnierausrichter das bessere Ende für sich. Ein starkes Turnier spielte auch die SG Traßlberg/Poppenricht. Der Kreisklassen-Primus erreichte den dritten Platz und verwies die „Zweite“ von Inter Bergsteig auf den vierten Rang.

Aus den beiden Fünfergruppen zogen acht Mannschaften ins Viertelfinale ein. Lediglich der FSV Gärbershof und der SV Raigering II blieben als Gruppenletzte auf der Strecke. Vor allem die Spiele der Staffel A waren hart umkämpft. Als Gruppensieger gingen der SV Raigering und die SG „TraPo“ hervor – punktgleich vor Inter Bergsteig bzw. dem FC Amberg. Positiv tat sich die Schiedsrichtergruppe Amberg hervor. Sie spielte gut mit und landete mit einem 2:1-Sieg gegen Raigering einen Achtungserfolg. Getrübt wurde das gute Abschneiden durch eine Verletzung des Amberger Bayernliga-Referees Jonas Kohn. „Ihm wünschen wir eine schnelle und gute Genesung“, heißt es von Seiten des Ausrichters.



Im Viertelfinale war dann jedoch Schluss für die Schiedsrichtergruppe. 4:7 verlor sie ein torreiches Match gegen die SG TraPo. Zudem kam es zum Direktduell der zwei Teams des FC Amberg, welches die Bezirksliga-Truppe mit 4:0 für sich entschied. Deutlich enger ging es zu in den Duellen Inter Bergsteig gegen SC Germania (2:1 für Inter) und Raigering gegen Inter Bergsteig II, das ins Neunmeterschießen ging. Hier zeigte Inter II die besseren Nerven.



Einen überraschend klaren Ausgang fand das erste Halbfinale. Inter Bergsteigs „Erste“ machte kurzen Prozess mit Traßlberg/Poppenricht und siegte 5:0. Im Anschluss reichte dem FC Amberg ein Tor, um die freche Inter-Resvere im Zaum zu halten. In der Trostrunde waren Raigering und die Schiedsrichtergruppe siegreich, feierten somit einen versöhnlichen Turnierabschluss. Das Spiel um Platz 3 gewann die SG TraPo knapp mit 3:2 gegen Inter Bergsteig II.



Was der ersten Mannschaft des FC Amberg verwehrt blieb, schafften zuvor die A-Junioren. Sie kürten sich dank eines 3:1-Finalsiegs gegen Raigering zum Stadtmeister.





Die Endplatzierungen:

1. SV Inter Bergsteig

2. FC Amberg

3. SG Traßlberg/Poppenricht

4. SV Inter Bergsteig II

5. SV Raigering

6. Schiedsrichtergruppe

7. SC Germania Amberg

8. FC Amberg II

9. FSV Gärbershof

10. SV Raigering II





