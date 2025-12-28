Finalsieg gegen Bezirksligist: Irlbach gewinnt Kickers-Bandenkick

Mit einer Überraschung ist das Karl-Weinberger-Gedächtnisturnier der Plattlinger Kickers zu Ende gegangen. Nicht der klar favorisierte Bezirksligist SpVgg Plattling konnte sich durchsetzen, sondern der SV Irlbach. Die Truppe von Chefanweiser Peter Semmelmann ließ die Kicker von der Rennbahn in einem gutklassigen Match mit 4:2 abblitzen und schnappten sich damit die Siegprämie von 200 Euro. Der frischgebackene Hallenmeister des Landkreis Deggendorf erhielt immerhin 150 Euro. Dritter wurde der SV Pankofen. Die Oslislo-Schützlinge hielten im kleinen Finale den A-Klassisten FC Straßkirchen deutlich mit 4:1 nieder und erhielten immerhin noch 100 Euro.

In der Vorrunde hatte der Rangvierte der Kreisklasse Straubing gegen die Spielvereinigung noch mit 3:4 den Kürzeren gezogen und machte erst im letzten Gruppenspiel gegen Türk Gücü Deggendorf mit einem knappen 3:2-Erfolg den Einzug in die Runde der letzten Vier perfekt. Im Halbfinale lieferte sich der später Sieger gegen den benachbarten FC Straßkirchen einen wahren Krimi, der erst im Siebenmeterschießen entschieden wurde. "Irlbach hatte auch das notwendige Quäntchen Glück, hat aber vor allem im Endspiel hervorragend gespielt", resümierte Kickers-Vorstand Christoph Lichtinger.





Torschützenkönig wurde Jan Karabas von der SpVgg Plattling, der den Ball siebenmal in die Maschen beförderte. Insgesamt verfolgten 150 zahlende Zuschauer die 18 Partien, die in der Mittelschulturnhalle über die Bühne gingen. "Wir sind mit dem Turnierverlauf zufrieden. Speziell die Finalspiele waren sehr spannend und es sind viele Tore gefallen. Daher können wir ein positives Fazit ziehen", freute sich Lichtinger.







Endstand

1. SV Irlbach

2. SpVgg Plattling

3. SV Pankofen

4. FC Straßkirchen

5. Türk Gücü Deggendorf

6. Kickers Plattling

7. FC Zeholfing

8. VfR Niederhausen





Die komplette Turnierübersicht:



