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Finals im Toto-Pokal: Ärgern die Kreisklassisten die Bezirksligisten?
Toto-Pokal Kreis München und Kreis Inn/Salzach
von Paul Ruser · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser
Will mit seiner Mannschaft den Kreispokal in die Höhe stemmen: Forstinnings Ajlan Arifovic. – Foto: Marc Marasescu
Am heutigen Freitag werden die Kreispokalsieger in München und Inn/Salzach ermittelt. Den Anfang macht München mit dem Duell zwischen dem Kreisklassisten FC Eintracht München und dem Bezirksligisten VfB Forstinning. Im Kreis Inn/Salzach kommt es ebenfalls zum Duell Kreisklasse gegen Bezirksliga - der TuS Traunreut empfängt den SV Bruckmühl. Die Spiele im LIVE-Ticker.