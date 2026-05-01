Finals im Toto-Pokal: Ärgern die Kreisklassisten die Bezirksligisten?

Will mit seiner Mannschaft den Kreispokal in die Höhe stemmen: Forstinnings Ajlan Arifovic. – Foto: Marc Marasescu

Am heutigen Freitag werden die Kreispokalsieger in München und Inn/Salzach ermittelt. Den Anfang macht München mit dem Duell zwischen dem Kreisklassisten FC Eintracht München und dem Bezirksligisten VfB Forstinning. Im Kreis Inn/Salzach kommt es ebenfalls zum Duell Kreisklasse gegen Bezirksliga - der TuS Traunreut empfängt den SV Bruckmühl. Die Spiele im LIVE-Ticker.