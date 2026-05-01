 2026-04-29T13:32:52.058Z

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Finals im Toto-Pokal: Ärgern die Kreisklassisten die Bezirksligisten?

Toto-Pokal Kreis München und Kreis Inn/Salzach

von Paul Ruser · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser
Will mit seiner Mannschaft den Kreispokal in die Höhe stemmen: Forstinnings Ajlan Arifovic.
Will mit seiner Mannschaft den Kreispokal in die Höhe stemmen: Forstinnings Ajlan Arifovic. – Foto: Marc Marasescu

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Am heutigen Freitag werden die Kreispokalsieger in München und Inn/Salzach ermittelt. Den Anfang macht München mit dem Duell zwischen dem Kreisklassisten FC Eintracht München und dem Bezirksligisten VfB Forstinning. Im Kreis Inn/Salzach kommt es ebenfalls zum Duell Kreisklasse gegen Bezirksliga - der TuS Traunreut empfängt den SV Bruckmühl. Die Spiele im LIVE-Ticker.

Toto-Pokal-Finale im Kreis München

Heute, 15:00 Uhr
FC Eintracht München
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VfB Forstinning
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Toto-Pokal-Finale im Kreis Inn/Salzach

Heute, 17:00 Uhr
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SV Bruckmühl
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17:00