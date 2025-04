Finalort steht - Vorsorgliches Entscheidungsspiel angesetzt

So wurde der Austragungsort für das Finale zwischen Drittligist DSC Arminia Bielefeld und Regionalligist Sportfreunde Lotte festgelegt. Erneut wird das Endspiel aufgrund des zu erwartenden großen Zuschauerinteresses in der Bielefelder Schüco Arena ausgetragen. Der Termin ist noch offen, da Bielefeld bekanntlich am deutschlandweiten "Finaltag der Amateure" bereits am DFB-Pokal-Finale teilnimmt und noch unklar ist, ob die Arminia möglicherweise die Aufstiegsrelegation zur 2. Bundesliga spielen muss.

Gerüstet ist der FLVW auch für den Fall, dass die Sportfreunde Lotte möglicherweise noch bester westfälischer Regionalligist werden (aktuell vier Punkte hinter dem FC Gütersloh). Sollte dies eintreten und Bielefeld seine Top 4-Platzierung in der 3. Liga wahren, wären beide bereits für den DFB-Pokal qualifiziert und die unterlegenen Halbfinalisten dürften ein Entscheidungsspiel austragen. Diese Partie zwischen den Sportfreunde Siegen (Oberliga) und dem SV Rödinghausen (Regionalliga) würde am Mittwoch, den 21. Mai, im Siegener Leimbachstadion ausgetragen. Ob dies notwendig sein wird, entscheidet sich möglicherweise erst am 17. Mai, wenn der letzte Spieltag in der Regionalliga West ausgetragen wird.