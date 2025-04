Finalort im Bezirkspokal, 100. Bundesliga-Einsatz und Verlängerung

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

Fußballbezirk Enz/Murr

Bis zum 11.04.2025 hatten die Vereine im Bezirk die Möglichkeit, sich um die Ausrichtung der Finalspiele der Frauen und Herren um den AZ FITNESS Bezirkspokal Enz/Murr zu bewerben. Insgesamt 8 Vereine haben diese Gelegenheit auch genutzt und ihre Bewerbungen eingereicht.

Bei der Vielzahl an Bewerbungen machen oft kleine Nuancen den Unterschied aus, ähnlich wie die Tagesform einer Mannschaft.

Nach gründlicher Prüfung und Bewertung aller eingegangenen Bewerbungen lag die Konkurrenz sehr eng beieinander.

Als letztes Bewertungskriterium wurde die Teilnahme am Bezirkstag 2024 herangezogen, hier blieben dann noch 3 Bewerbungen übrig. Diese Bewerbungen hatten viel Potential, aber letztendlich musste eine Entscheidung getroffen werden.

Der Titelverteidiger aus der letzten Saison ist der Ausrichter der Endspiele um den AZ FITNESS Bezirkspokal Enz/Murr, herzlichen Glückwunsch an NK Croatia Bietigheim.

Wir freuen uns auf einen großartigen Event im Sportpark am Ellental und spannende Finalspiele um den AZ FITNESS Bezirkspokal Enz/Murr am 29.05.2025 ab 14 Uhr.

Damit ist die Road to….. die Road to Bietigheim Ellental

FV Bad Saulgau 04 (Kreisliga A1 Oberschwaben)

Der FV Bad Saulgau 04 ist in der Kreisliga A1 Oberschwaben seit 10 Ligaspielen ohne Punktverlust sind - 10 Siege in den letzten 10 Spielen. Das Team hat 19 von insgesamt 21 Spielen gewonnen, Es gab ein Remis und eine Niederlage. Die Rückkehr in die Bezirksliga scheint damit nahezu sicher zu sein.

Württembergischer Fußballverband