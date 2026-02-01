Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Finalniederlage für den Bahlinger SC im schweizerischen Allschwil
Trotz Personalproblemen schafft der Bahlinger SC beim Turnier im schweizerischen Allschwil wieder den Einzug ins Finale. Dort unterliegen die Kaiserstühler dem BSC Old Boys Basel mit 0:1.
Beim Marcel-Fischer-Cup im schweizerischen Allschwil hat der Bahlinger SC seinen Turniererfolg aus dem vergangenen Jahr nicht wiederholen können. Im Finale unterlag der Fußball-Regionalligist am Sonntag dem Schweizer Viertligisten BSC Old Boys Basel mit 0:1. Der einzige Treffer fiel nach 15 Minuten durch einen Kopfball. Die Kaiserstühler hatten am Sonntag verletzungs- und krankheitsbedingt nur 13 Spieler zur Verfügung. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.