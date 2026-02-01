 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Finalniederlage für den Bahlinger SC im schweizerischen Allschwil

Kappe Pleite gegen BSC Old Boys

von Matthias Kaufhold (BZ) · Gestern, 23:35 Uhr · 0 Leser
Hasan Pepic brachte den Bahlinger SC durch seinen 1:0-Siegtreffer gegen den SV Muttenz ins Finale des Turniers von Allschwil.
Hasan Pepic brachte den Bahlinger SC durch seinen 1:0-Siegtreffer gegen den SV Muttenz ins Finale des Turniers von Allschwil. – Foto: Claus G. Stoll

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
Bahlinger SC

Trotz Personalproblemen schafft der Bahlinger SC beim Turnier im schweizerischen Allschwil wieder den Einzug ins Finale. Dort unterliegen die Kaiserstühler dem BSC Old Boys Basel mit 0:1.

Beim Marcel-Fischer-Cup im schweizerischen Allschwil hat der Bahlinger SC seinen Turniererfolg aus dem vergangenen Jahr nicht wiederholen können. Im Finale unterlag der Fußball-Regionalligist am Sonntag dem Schweizer Viertligisten BSC Old Boys Basel mit 0:1. Der einzige Treffer fiel nach 15 Minuten durch einen Kopfball. Die Kaiserstühler hatten am Sonntag verletzungs- und krankheitsbedingt nur 13 Spieler zur Verfügung. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.