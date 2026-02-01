Finalniederlage für den Bahlinger SC im schweizerischen Allschwil

Hasan Pepic brachte den Bahlinger SC durch seinen 1:0-Siegtreffer gegen den SV Muttenz ins Finale des Turniers von Allschwil. – Foto: Claus G. Stoll

Trotz Personalproblemen schafft der Bahlinger SC beim Turnier im schweizerischen Allschwil wieder den Einzug ins Finale. Dort unterliegen die Kaiserstühler dem BSC Old Boys Basel mit 0:1.

Beim Marcel-Fischer-Cup im schweizerischen Allschwil hat der Bahlinger SC seinen Turniererfolg aus dem vergangenen Jahr nicht wiederholen können. Im Finale unterlag der Fußball-Regionalligist am Sonntag dem Schweizer Viertligisten BSC Old Boys Basel mit 0:1. Der einzige Treffer fiel nach 15 Minuten durch einen Kopfball. Die Kaiserstühler hatten am Sonntag verletzungs- und krankheitsbedingt nur 13 Spieler zur Verfügung. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.