Finalfieber im Eybacher Tal: Junioren kämpfen um Titel im wfv-Pokal

Das Finale der B-Junioren zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und dem VfB Stuttgart wird aufgrund der Spiele um die Deutsche Meisterschaft zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen.

C-Junioren: VfB Stuttgart trifft auf Hallenmeister

Den Auftakt zum Finaltag bestreiten um 12.00 Uhr die C-Junioren des FV Ravensburg und des VfB Stuttgart. Während die Ravensburger als Vertreter der Verbandsstaffel ins Finale einziehen, geht der VfB als Regionalligist favorisiert in die Partie. Der FV Ravensburg bewies bereits im Halbfinale seine Qualitäten und warf die Stuttgarter Kickers aus dem Wettbewerb. Zudem sammelte das Team von Trainer Fabian Schnitzer in diesem Jahr bereits Titel-Erfahrung: Sowohl die Württembergische Hallenmeisterschaft als auch die Süddeutsche Futsal-Meisterschaft konnten die Wiesentaltalente für sich entscheiden.

Der VfB Stuttgart spielt bislang jedoch ebenfalls eine starke Pokalsaison: Der Tabellenzweite der Regionalliga Süd musste im laufenden Wettbewerb erst einen Gegentreffer hinnehmen und möchte nach dem Viertelfinal-Erfolg gegen Ravensburg im Vorjahr nun auch den Pokalsieg perfekt machen. Dennoch dürfte der FV Ravensburg dem Favoriten alles abverlangen.