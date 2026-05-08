Finalfieber im Eybacher Tal: Junioren kämpfen um Titel im wfv-Pokal

Am Donnerstag, den 14. Mai, stehen im Eybacher Tal in Geislingen an der Steige die Endspiele der wfv-Verbandspokalwettbewerbe der Junioren an. Zwei Finals versprechen hochklassigen Nachwuchsfußball und spannende Duelle um den Verbandspokal.
Das Finale der B-Junioren zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und dem VfB Stuttgart wird aufgrund der Spiele um die Deutsche Meisterschaft zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen.
Den Auftakt zum Finaltag bestreiten um 12.00 Uhr die C-Junioren des FV Ravensburg und des VfB Stuttgart. Während die Ravensburger als Vertreter der Verbandsstaffel ins Finale einziehen, geht der VfB als Regionalligist favorisiert in die Partie. Der FV Ravensburg bewies bereits im Halbfinale seine Qualitäten und warf die Stuttgarter Kickers aus dem Wettbewerb. Zudem sammelte das Team von Trainer Fabian Schnitzer in diesem Jahr bereits Titel-Erfahrung: Sowohl die Württembergische Hallenmeisterschaft als auch die Süddeutsche Futsal-Meisterschaft konnten die Wiesentaltalente für sich entscheiden.
Der VfB Stuttgart spielt bislang jedoch ebenfalls eine starke Pokalsaison: Der Tabellenzweite der Regionalliga Süd musste im laufenden Wettbewerb erst einen Gegentreffer hinnehmen und möchte nach dem Viertelfinal-Erfolg gegen Ravensburg im Vorjahr nun auch den Pokalsieg perfekt machen. Dennoch dürfte der FV Ravensburg dem Favoriten alles abverlangen.
Im Pokalfinale der A-Junioren stehen sich der SGV Freiberg und der VfB Stuttgart um 14.30 Uhr gegenüber. Der SGV sicherte sich mit der Herbstmeisterschaft in der EnBW-Oberliga Baden-Württemberg den Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga und kämpft aktuell in Gruppe D (Liga B) um den Klassenerhalt. Zuletzt überzeugten die Freiberger mit einem 2:0-Erfolg gegen den Karlsruher SC und reisen mit viel Selbstvertrauen nach Geislingen.
Der VfB Stuttgart hat indes die Chance auf eine besondere Saison und kann gleich zwei Titel in dieser Saison einheimsen: Neben dem Verbandspokal erreichten die Schwaben auch das Finale des DFB-Pokals der A-Junioren, wo am 22. Mai der VfL Wolfsburg als Kontrahent wartet. In der Liga verpasste der VfB als Fünfter seiner Gruppe in Liga A nur knapp die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. Umso besser scheint es dagegen für den VfB im Pokalwettbewerb zu laufen.