Finales Testspiel für ETB Schwarz-Weiß Essen

Auf Schwarz-Weiß Essen wartet die Generalprobe. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Oberliga Niederrhein befindet sich für den ETB Schwarz-Weiß Essen langsam auf der Zielgeraden. Am Samstag steht für die Schützlinge des ETB-Trainerduos Christian Dorda und Björn Matzel das letzte Testspiel der Winterpause an. Auf dem Kunstrasenplatz am heimischen Uhlenkrug treffen die Schwarz-Weißen dann um 15 Uhr auf den DV Solingen. Der Eintritt zum Spiel beträgt 5,- Euro (ermäßigt 3,- Euro).

Aktag coacht den DV Solingen Morgen, 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen ETB SW Essen DV Solingen DV Solingen 15:00 PUSH Der DV Solingen wollte in dieser Saison in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 oben mitspielen und liegt als Tabellendritter nach der Hinrunde auch voll im Plan. Trainiert werden die Solinger seit Mitte Dezember von Deniz Aktag, der auch schon in der Saison 2021/22 als Trainer der Klingenstädter fungiert hat. Der 44-jährige Inhaber der Trainer-B-Lizenz war zuletzt zweieinhalb Jahre lang als Coach beim Landesligisten SG Unterrath tätig.