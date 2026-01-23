 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Auf Schwarz-Weiß Essen wartet die Generalprobe.
Auf Schwarz-Weiß Essen wartet die Generalprobe. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Finales Testspiel für ETB Schwarz-Weiß Essen

Oberliga Niederrhein: Am Samstag kommt DV Solingen an den Uhlenkrug.

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Oberliga Niederrhein
DV Solingen
ETB SW Essen

Die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Oberliga Niederrhein befindet sich für den ETB Schwarz-Weiß Essen langsam auf der Zielgeraden. Am Samstag steht für die Schützlinge des ETB-Trainerduos Christian Dorda und Björn Matzel das letzte Testspiel der Winterpause an. Auf dem Kunstrasenplatz am heimischen Uhlenkrug treffen die Schwarz-Weißen dann um 15 Uhr auf den DV Solingen. Der Eintritt zum Spiel beträgt 5,- Euro (ermäßigt 3,- Euro).

Aktag coacht den DV Solingen

Morgen, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:00

Der DV Solingen wollte in dieser Saison in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 oben mitspielen und liegt als Tabellendritter nach der Hinrunde auch voll im Plan. Trainiert werden die Solinger seit Mitte Dezember von Deniz Aktag, der auch schon in der Saison 2021/22 als Trainer der Klingenstädter fungiert hat. Der 44-jährige Inhaber der Trainer-B-Lizenz war zuletzt zweieinhalb Jahre lang als Coach beim Landesligisten SG Unterrath tätig.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

Aufrufe: 023.1.2026, 17:00 Uhr
ETB / Axel SchultenAutor