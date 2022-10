Finales Heimspiel am Enterbach: FC Real Kreuth begrüßt TuS Holzkirchen II Duell um Bonuspunkte für Abstiegsrunde

Kreuth – Der FC Real Kreuth hat an sein Leistungsvermögen einen gehobenen Anspruch. Vor allem in Heimspielen. Sie sehen sich zu Hause in der Verpflichtung, die Fans zu verwöhnen. Entsprechend haben die Kreuther gegen den TuS Holzkirchen II (Samstag, 15 Uhr) einen Heimsieg auf der Rechnung.