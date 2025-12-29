Finalerfolg gegen Ingolstadt II: Frauenbiburger Damen jubeln

Der 15. RTB-Cup im Frauenfußball entwickelte sich zu einem wahren Fußballfest und bestätigte eindrucksvoll seinen Stellenwert als eines der Highlights im regionalen Hallenfußball. In der Dreifachturnhalle Höll-Ost boten die teilnehmenden Mannschaften über den gesamten Turniertag hinweg packende Spiele, viele Tore und große Emotionen. Der SV Frauenbiburg bekam auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit vom FC Dingolfing das Turnier auf Kunstrasen in Höll-Ost zu veranstalten. Gemeinsam mit Hauptsponsor RTB Automation war es eine rundum gelungene Jubiläumsausgabe, die mit einem Sieg des Lokalmatadoren endete.

Bereits in der Vorrunde wurde deutlich, dass der Weg zum Turniersieg kein leichter sein würde. In Gruppe A setzte sich der SV Frauenbiburg mit zwei Siegen und einer Niederlage durch (7:3 Tore) und belegte punktgleich mit dem 1. FC Passau den ersten Platz. Dahinter folgten der FC Ergolding und TuS Bad Aibling, die ebenfalls mit viel Einsatz überzeugten. In Gruppe B lieferten sich der FC Alburg und der FC Ingolstadt 04 II ein enges Rennen um den Gruppensieg. Beide Teams sammelten sieben Punkte, wobei Alburg mit einer beeindruckenden Tordifferenz von 10:0 auf Platz eins landete. Der SV Frauenbiburg II und der TSV Aufhausen komplettierten die Gruppe. Besonders dominant präsentierte sich Gruppe C: Der FC Forstern marschierte mit drei Siegen und 11:0 Toren souverän durch die Vorrunde. Dahinter kämpften SV Thenried, FC Stern München II und die SG Kirchberg/Taufkirchen um die weiteren Plätze. "Schon in der Vorrunde war zu sehen, wie hoch das Niveau in diesem Jahr ist. Jede Mannschaft hat alles reingeworfen“, lobte Cheforganisator Fabio Hartinger.







Mit Beginn der K.o.-Phase erhöhte sich die Intensität spürbar. In den Viertelfinals setzte der SV Frauenbiburg mit einem klaren 5:1 gegen SV Thenried ein erstes Ausrufezeichen. Der FC Ingolstadt 04 II zeigte seine Klasse mit einem deutlichen 7:0-Erfolg gegen SV Frauenbiburg II, während der FC Forstern auch im Viertelfinale seine starke Form bestätigte. Im Halbfinale kam es schließlich zu zwei hochklassigen Begegnungen. Frauenbiburg behielt gegen den FC Stern München II mit 3:1 die Oberhand, während sich Ingolstadt in einem hart umkämpften Spiel knapp mit 2:1 gegen Forstern durchsetzte. "Da war richtig Feuer drin. Solche Spiele entscheiden Kleinigkeiten“, analysierte Abteilungsleiterin Lea Hochholzer vom SV Frauenbiburg.







