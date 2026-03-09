Finaler Test vor dem Rückrundenstart mit positivem Ergebnis

Am Sonntagnachmittag empfingen wir unbekannte Gäste aus der BOL Mittelfranken, die DJK Fiegenstall.

Wir starten stark in die Partie, sind präsent in den Aktionen, kommunizieren gut und kombinieren uns durch die Gäste mehrfach in den gegnerischen 16er. Nur der Torerfolg bleibt aus.

Nach Passungenauigkeiten auf unserer Seite laden wir die Gäste zu Alleingängen auf unser Tor ein, welche direkt bestraft werden.

Wir antworten direkt und legen nach.

Nach der Halbzeitpause ist die Luft nächst etwas raus, Ungenauigkeiten schleichen sich ein. Wir können die Angriffe der Gäste in Mannschaftsleistung gut abwehren und vorne immer wieder gute Akzente setzen. In den letzten 10 Spielminuten lassen wir es gleich zwei Mal im gegnerischen Tor klingeln.

Wir beenden die Rückrunden-Vorbereitung mit einem positiven Gefühl und Spielergebnis. Wir sind somit bestens für die kommenden Ligaspiele vorbereitet, um uns aus dem Tabellenkeller herauszuarbeiten.💙🤍